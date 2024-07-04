Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
07:03
Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral'ın kimleri ofsayta düşürdü?
2024 Avrupa Şamiyonası son 16 turunda karşılaştığımız Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettik. Karşılaşmadaki güzel futbolunu 2 golle taçlandıran Merih Demiral'ın maç sonunda yaptığı bozkurt işareti içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarını tekrar harekete geçirdi. UEFA'nın Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti sonrası skandal bir soruşturma başlatması ise Türkiye düşmanlarını cesaretlendirdi. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Türkiye-Çekya maçı sonrası yaşananları değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı...