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Haberler Galeri Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral'ın kimleri ofsayta düşürdü?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 07:03

Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral'ın kimleri ofsayta düşürdü?

2024 Avrupa Şamiyonası son 16 turunda karşılaştığımız Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettik. Karşılaşmadaki güzel futbolunu 2 golle taçlandıran Merih Demiral'ın maç sonunda yaptığı bozkurt işareti içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarını tekrar harekete geçirdi. UEFA'nın Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti sonrası skandal bir soruşturma başlatması ise Türkiye düşmanlarını cesaretlendirdi. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Türkiye-Çekya maçı sonrası yaşananları değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı...

HİLAL KAPLAN
Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral’ın kimleri ofsayta düşürdü?

Tek kelimeyle mükemmel bir maç sonucu alarak çeyrek finale yükseldik. Birkaç ay önce hazırlık maçında bize 6 gol atan Avusturya ile yapacağımız maç öncesi gergindik. Maçın en başında Merih'in golüyle gerginliğimiz sevinçle harmanlanan şaşkınlığa evrildi.

Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral’ın kimleri ofsayta düşürdü?

Son saniyede kurtarılma ihtimali yüzde altı olan bir şutun Mert tarafından kurtarılması ise galibiyetimizi daha da anlamlı hâle getirdi. Ne var ki maçın starı Merih Demiral'ın bozkurt selamı vermesini hazmedemeyenler ortaya döküldü.

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Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral’ın kimleri ofsayta düşürdü?

Şahane galibiyetten hemen sonra bir koro, Merih üzerinden saldırıya geçti. Örneğin ,Türkiye'yi iftiralarıyla "teröre destek veren ülke" konumuna sokmaya çalışan Can Dündar, "Sevinç oranımız yüzde beşe düştü" diye yazdı. İnsanın aklına ister istemez, "Acaba birileri Avusturya'nın turu geçtiğini mi söyledi?" düşüncesi geliyor.

Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral’ın kimleri ofsayta düşürdü?

Merih'in selamından rahatsız olanlar arasında PKK taşeronları, siyonist İsrail medyası, Milli Takım oyuncularımızın dua etmesinden hazımsız olan Youtube komünisti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatının da olduğu, yani her birine bakıldığında Merih Demiral ile birlikte bozkurt işareti yapmak isteyeceğiniz bir kitle vardı.

Bozkurt işareti içimizdeki Avusturyalıları deşifre etti! Merih Demiral’ın kimleri ofsayta düşürdü?

İşin komiği, aynı kitle, bozkurt selamı veren eski CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı yapmak için geçen sene var güçleriyle çalışmıştı. Yani Merih o selamı şahane oynadığı bir maç sonrası Avrupalı patronlarına karşı değil de "Piro"ları ile birlikte yapsa sorun olmayacaktı.

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