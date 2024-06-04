Bu enkazın sorumlusu CHP! Rant algısı ile kentsel dönüşümü engellediler

İMAMOĞLU ESENLER'DEKİ DÖNÜŞÜME DAVA AÇTI

Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.

İBB TUZLA'DA 8 AYRI DAVA AÇTI

Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü. TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.