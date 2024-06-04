Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
06:33
Bu enkazın sorumlusu CHP! Rant algısı ile kentsel dönüşümü engellediler
Küçükçekmece'de önceki gün yıkılan binanın etkisi sürerken kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Önceki dönem 5 yılda 100 bin konutun dönüşüm sözünü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştiremezken, CHP'nin ise İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde devam eden kentsel dönüşüme 46 ayrı dava açarak takoz koymaya çalıştı.