Bu sonuç Netanyahu'nun yediği ciddi bir goldür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'ın olumlu yanıt vermesi Katil İsrail'in soykırımcı Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katliam planlarını suya düşürdü. Düne kadar terörist görülen Hamas'ın müzakereci olarak konumlandırılması İsrail tarafından hayal kırıklığına dönüştü. Bugünkü köşesinde Trump'ın Gazze planına yer veren SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok; "Bu sonuç Netanyahu'nun yediği ciddi bir goldür." ifadelerini kullandı.

Hamas geçtiğimiz gün nihayet Trump'ın Gazze planına cevap verdi.
"İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması, esir değişimi, insani yardımların derhal girişine izin verilmesi, Gazze'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın zorla göç ettirilmesinin önlenmesi yönünde yürütülen Arap, İslam ve uluslararası çabaları, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimini takdir etmektedir" dedikleri açıklamayla, planın rehine serbest bırakma ve iktidarı devretme gibi bazı kısımlarını kabul ettiklerini duyurdu.

Silahsızlanma ve Gazze'nin geleceği gibi konularda ise müzakere istedi.
Trump buna olumlu yanıt verdi.
"Hamas'ın açıklamasına göre, kalıcı bir barışa hazırlar. İsrail hemen Gazze bombardımanını durdurmalı ki rehineleri güvenli çıkaralım" dedi.
Ardından İsrail'e "Bombardımanı hemen durdur" emri verdi ve "Bu sadece Gazze hakkında değil, Ortadoğu'da uzun zamandır beklenen barış hakkında" diye ekledi.

Bu sonuç Netanyahu'nun yediği ciddi bir goldür.
Çünkü Türkiye'nin ana muhalefet lideri tarafından bile "terörist örgüt" diye tarif edilen Hamas, bizzat ABD Başkanı tarafından "müzakereci" olarak konumlandırılmıştır.

Gazze Kasabı'nın kıvranması, Trump'ın Hamas'ın adını üç kez andığı açıklamasından hayal kırıklığı duyduğunu söylemesi de bu yüzdendir.
Evet, aylardır Gazze'deki soykırımın durmasının tek yolunun, "Trump'ın Netanyahu'yu durdurmaya ikna edilmesinden" geçtiğini yazıyorum.
Bu yüzden Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerinin ardından açıkladığı Gazze planını da "masadaki en gerçekçi seçenek" olarak destekledim.

Trump'ın yanından çıktıktan sonra çark eden Netanyahu'nun tavrı, yaklaşımımı teslimiyetçi bulan bizdeki maksimalistlerin tepkileriyle örtüşünce de duruşumdan emin oldum.

Yakındığımı falan düşünmeyin. Gazze'de kanıyla, çoluğunun çocuğunun canıyla İsrail savaş aygıtına direnen Hamas'a, bu konuda eşi benzeri görülmemiş riskler alan Erdoğan'a bile hamaset nutukları atan çevrelerin saldırılarından etkilenecek değilim. İlk kez başıma gelmiyor.

Zira, suret-i haktan görünseler de Gazze soykırımı konusunda Netanyahu'dan çok, bu işi bitirme potansiyeli olan Trump'a sistematik şekilde yüklenenlerin nereye hizmet ettikleri biliyorum.


