Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 06:50
Bu sonuç Netanyahu'nun yediği ciddi bir goldür
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'ın olumlu yanıt vermesi Katil İsrail'in soykırımcı Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katliam planlarını suya düşürdü. Düne kadar terörist görülen Hamas'ın müzakereci olarak konumlandırılması İsrail tarafından hayal kırıklığına dönüştü. Bugünkü köşesinde Trump'ın Gazze planına yer veren SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok; "Bu sonuç Netanyahu'nun yediği ciddi bir goldür." ifadelerini kullandı.