Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:07
Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Bursa Gemlik seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Gemlik seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Bursa Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.