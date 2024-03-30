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Haberler Galeri Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:07

Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Bursa Gemlik seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Gemlik seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Bursa Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Bursa Gemlik seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Gemlik seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

BURSA GEMLİK SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Gemlik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GEMLİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Refik Yılmaz

CHP: Şükrü Deviren

İYİ Parti: Ertuğrul Yavuz

DEM Parti: Hadice Ateş

Yeniden Refah: Gençay Yılmaz

Gemlik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Refik Yılmaz, CHP Şükrü Deviren, İYİ Parti Ertuğrul Yavuz, DEM Parti Hadice Ateş, Yeniden Refah Gençay Yılmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Gemlik seçim sonuçları! YSK Gemlik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GEMLİK MAHALLELERİ

Adliye

Ata

Balıkpazarı

Büyük Kumla

Cumhuriyet

Cihatlı Demirsubaşı

Dr. Ziya Kaya

Engürücük

Eşref Dinçer

Fevziye

Fındıcak

Gençali

Güvenli

Halitpaşa

Hamidiye (Merkez)

Hamidiye

Haydariye

Hisar

Karacaali

Katırlı

Kayhan

Kumla

Kurtul

Kurşunlu

Küçük Kumla

Muratoba

Narlı

Orhaniye

Osmaniye

Umurbey

Şahinyurdu

Şükriye

Yeni

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