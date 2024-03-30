Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Bursa Keles'de hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Keles oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Keles seçim sonuç sayfası

BURSA KELES SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Keles seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz