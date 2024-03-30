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Haberler Galeri Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:49

Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Keles seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Keles 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Bursa Keles'de hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Keles oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Keles seçim sonuç sayfası

BURSA KELES SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Keles seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA KELES SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Doğru

CHP: Orhan Aslan

İYİ Parti: İsmail Yeni

Yeniden Refah Partisi: Raşit Kolay

Zafer Partisi: Behçet Arı

Saadet Partisi: Ramazan Ay

Bursa Keles Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Nilüfer Seçim Sonuçları

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Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA KELES BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Keles'de AK Parti Ali Doğru, CHP Orhan Aslan, İYİ Parti İsmail Yeni, Yeniden Refah Raşit Kolay, Zafer Partisi Behçet Arı, Saadet Partisi Ramazan Ay ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Keles seçim sonuçları! YSK Keles yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KELES MAHALLELERİ

AKÇAPINAR

ALPAĞUT

AVDAN

BARAKLI

BASAK

BELENÖREN

BIYIKLIALANI

CUMA

ÇUKUR

DAĞ DEMİRCİLER

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