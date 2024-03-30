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Haberler Galeri Bursa Mudanya Seçim Sonuçları | YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:50

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları | YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Bursa Mudanya seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemini meşgul ediyor. İlçede ve mahallelerinde hangi partinin önde gittiğini merak edenler seçim akşamı, Mudanya'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu sorulara aşağıda yer alan YSK Bursa Mudanya yerel seçim sonuçları ekranı ile yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa Mudanya seçim sonuçları! YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü tüm Türkiye yeni dönem yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi bittikten sonra 81 il ve ilçede olduğu gibi Bursa Mudanya seçim sonuçları da YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları anbean görüntülemek için aşağıda yer alan YSK Mudanya yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

BURSA MUDANYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Mudanya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Mudanya seçim sonuçları! YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA MUDANYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Gökhan Dincer

CHP: Deniz Dalgıç

İYİ Parti: Erol Demirhisar

DEM Parti: Zilan Günay

Yeniden Refah Partisi: Bilal Mevlüt Coşkun

Zafer Partisi: Mehmet Levent Sevik

Memleket Partisi: Heybet Arslan

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Mudanya seçim sonuçları! YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Bursa Mudanya seçim sonuçları! YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA MUDANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Mudanya'da AK Parti Gökhan Dincer, CHP Deniz Dalgıç, İYİ Parti Erol Demirhisar, DEM Parti Zilan Günay, Yeniden Refah Partisi Bilal Mevlüt Coşkun, Zafer Partisi Mehmet Levent Sevik, Memleket Partisi Heybet Arslan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Mudanya seçim sonuçları! YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUDANYA MAHALLELERİ

Bursa Mudanya'da 47 mahalle vardır:

Akköy

Altıntaş

Aydınpınar

Bademli

Balabancık

Çağrışan

Çamlık

Çayönü

Çekrice

Çepni

Çınarlı

Dedeköy

Dereköy

Eğerce

Emirleryenicesi

Esence

Evciler

Göynüklü

Güzelyalı Burgaz

Güzelyalı Eğitim

Güzelyalı Siteler

Güzelyalı Yalı

Halitpaşa

Hançerli

Hasanbey

Hasköy

Işıklı

İpekyayla

Kaymakoba

Kumyaka

Küçükyenice

Mesudiye

Mirzaoba

Mürsel

Mütareke

Orhaniye

Ömerbey

Söğütpınar

Şükrüçavuş

Tirilye

Ülkü

Yalıçiftlik

Yaman

Yaylacık

Yeni

Yörükali

Yörükyenicesi

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