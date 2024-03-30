Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:50
Bursa Mudanya Seçim Sonuçları | YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Bursa Mudanya seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemini meşgul ediyor. İlçede ve mahallelerinde hangi partinin önde gittiğini merak edenler seçim akşamı, Mudanya'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu sorulara aşağıda yer alan YSK Bursa Mudanya yerel seçim sonuçları ekranı ile yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.