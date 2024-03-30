Bursa Mudanya Seçim Sonuçları | YSK Mudanya yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü tüm Türkiye yeni dönem yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi bittikten sonra 81 il ve ilçede olduğu gibi Bursa Mudanya seçim sonuçları da YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları anbean görüntülemek için aşağıda yer alan YSK Mudanya yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

BURSA MUDANYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Mudanya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.