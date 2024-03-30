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Haberler Galeri Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları | YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:00

Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları | YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu Türkiye Yerel Seçimleri sürecinde büyükşehir ve illerin yanında ilçe sonuçları da yakından takip ediliyor. Yeni belediye başkanlarının belirleneceği seçim sonucunda kazanan isim 5 yıl boyunca ilçede hizmet edecek. Seçim yasaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılmasının akabinde Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları detaylı verilerle sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Mustafakemalpaşa seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları! YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart'ta gerçekleşiyor. Seçmenler yaşadıkları il ve ilçelerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçim yasakları kalkar kalkmaz il il, ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean takip edebilecek. 532 bin 802 nüfuslu Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. Mustafakemalpaşa seçimi kim kazandı sorusunun cevabı 31 Mart akşamı haberimizde olacak. İşte, YSK ile Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları 2024 takip ekranı...

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları! YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Ahmet Beygirci

CHP: Şükrü Erdem

İYİ Parti: İsa Söğüt

DEM Parti: Kemal Yıldrak

Yeniden Refah Partisi: Sedat Sevim

BBP: Ceyhan İnci

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları! YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları! YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

MHP Ahmet Beygirci, CHP Şükrü Erdem, İYİ Parti İsa Söğüt, DEM Parti Kemal Yıldrak, Yeniden Refah Sedat Sevim, BBP Ceyhan İnci, Zafer Partisi Emine Güven, Memleket Partisi Burak Gökmen, DSP Salim Demiray ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları! YSK Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLELERİ

Mustafakemalpaşa'da 131 mahalle vardır:

Adaköy

Adalet

Ağaçlı

Akarca

Akçapınar

Alacaat

Aliseydi

Alpağut

Aralık

Aşağıbalı

Atariye

Atatürk

Ayaz

Bahariye

Barış

Behram

Boğaz

Bostandere

Bük

Camandar

Cumhuriyet

Çakallar

Çaltılıbük

Çamlıca

Çardakbelen

Çavuş

Çeltikçi

Çırpan

Çiviliçam

Çömlekçi

Çördük

Dallıca

Demirdere

Demireli

Dere

Derecik

Derekadı

Devecikonağı

Doğanalan

Doğancı

Dorak

Döllük

Durumtay

Eskibalçık

Eskikızılelma

Fevzidede

Fındıcak

Garipçetekke

Güller

Güllüce

Gündoğdu

Güveçdere

Güvem

Hacıahmet

Hacıali

Hamidiye

Hamidiyeköyü

Hamzabey

Hisaraltı

Işıklar

İlyasçılar

İncealipınar

Kabulbaba

Kadirçeşme

Kapaklıoluk

Karacalar

Karaköy

Karaoğlan

Karaorman

Karapınar

Kayabaşı

Kazanpınar

Keltaş

Kestelek

Killik

Kocakoru

Kosova

Koşuboğazı

Kömürcükadı

Körekem

Kösehoroz

Kumkadı

Kurşunlu

Lalaşahin

Lütfiye

Melik

Muradiyesarnıç

Ocaklı

Onaç

Orhaniye

Ormankadı

Orta

Osmaniye

Ovaazatlı

Ömeraltı

Paşalar

Sarımustafalar

Selimiye

Sincansarnıç

Soğucak

Soğukpınar

Söğütalan

Sünlük

Şapçı

Şehriman

Şerefiye

Şevketiye

Şeyhmüftü

Taşköprü

Taşpınar

Tatkavaklı

Tepecik

Tırnova

Uğurlupınar

Üçbeyli

Vıraca

Yalıntaş

Yamanlı

Yavelli

Yaylaçayır

Yenibalçık

Yenice

Yenidere

Yenikızılelma

Yeşilova

Yoncaağaç

Yukarıbalı

Yumurcaklı

Yunus Emre

Yüzbaşı Sabribey

Züferbey

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