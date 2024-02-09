Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

"KEPEZ HALKI SİZİN İNADINIZ YÜZÜNDEN ÇAMURLU SU İÇİYOR"

"Bugün Kepezlilerin musluklarından çamurlu su akıyorsa bunun tek nedeni başkanın inadıdır" diyen Tufan, " Meclis üyesi arkadaşlarımızla makamınıza çıktık. Atikhisar Barajı'ndan su almayı teklif ettik. Yüzümüze bile bakmadığınız gibi hakarete varan konuşmalar sergilediniz. Sonra kılınızı bile kıpırdatmadınız. "Ben böyle uygun gördüm" deyip birkaç arkadaşınızın teklifiyle sürdürebilir olmayan kuyuları artırmaya karar verdiniz. Arıtma tesisi bile başkanlığınız döneminde kullanılamaz hale geldi. Öncesinde kireçli su sorunumuz vardı. Sizin döneminizde hem kireçli hem çamurlu su sorunu ortaya çıktı. Bütün bu yaşananlar inadınız ve "Her şeyi ben bilirim" tavrınız yüzünden oldu".