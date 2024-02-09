Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:12
Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum
Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde uzun süredir çözülemeyen çamurlu su rezaleti, CHP'lileri de isyan ettirdi. CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan'ın 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü belediye meclis üyesi Ülkü Şimşek Tutak, "Bu beceriksizliğe artık daha fazla dayanamıyorum. Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum" diyerek CHP'den ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti.