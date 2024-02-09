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Haberler Galeri Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:12

Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde uzun süredir çözülemeyen çamurlu su rezaleti, CHP'lileri de isyan ettirdi. CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan'ın 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü belediye meclis üyesi Ülkü Şimşek Tutak, "Bu beceriksizliğe artık daha fazla dayanamıyorum. Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum" diyerek CHP'den ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Cennete ÜSTEMEL
Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez Beldesi'nde Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından bir türlü çözüme kavuşturulamayan çamurlu su rezaleti, dünkü Belediye meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Meclis toplantısında gündem dışı konuşmak için söz alan Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü Birol Arslan'a adeta ateş püskürdü. Birol Arslan'ın 45 bin nüfuslu belde halkını adeta çamurlu suya mahkûm ettiğini söyleyen CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, başkanı beceriksizlikle suçladı.

Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

"DİKTATÖRSÜNÜZ"

Yer yer şiddetli tartışmaların yaşandığı toplantıda Belediye Başkanı Arslan'ın söz vermemesine kendisini "şov yapmakla" suçlamasına sinirlenen CHP Meclis Üyesi Tufan, "5 yıldır Kepez'in yaşadığı rezaletleri anlatmak için bugün buradayım. Her şeyi ben bilirim, her şeyi istediğim gibi yaparım edasıyla davranıp Kepez'i yönetilemez hale getirdiniz.

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Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

Bizi es geçip her zaman tek başınıza kararlar aldınız. Kendinizi Kepez'in sahibi sanıyorsunuz ama siz Kepez'in sahibi değilsiniz. Kepez'in asıl sahibi gerçek Kepezliler. Diktatör tavrınıza artık tahammülüm kalmadı." dedi.

Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

"SEÇİM BİTTİ VAATLER UNUTULDU"

5 yıl önce büyük hayal ve umutlarla Belediye Başkanı Birol Arslan'dan gelen belediye meclis üyeliği teklifini kabul ettiğini söyleyen Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, "Size inanarak size güvenerek teklifinizi kabul ettim. 2019 yılında 24 tane vaatle başkanlık koltuğuna oturdunuz. Bir kaçı dışında hiç birini gerçekleştirmediniz. Seçim bitti vaatlerde unutuldu. "Her şeye ben karar veririm" diyerek hiç birimizi dinlemediniz bugün gelinen nokta ortada. Bizi ve Kepez halkını kandırdınız." dedi.

Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

"KEPEZ HALKI SİZİN İNADINIZ YÜZÜNDEN ÇAMURLU SU İÇİYOR"

"Bugün Kepezlilerin musluklarından çamurlu su akıyorsa bunun tek nedeni başkanın inadıdır" diyen Tufan, " Meclis üyesi arkadaşlarımızla makamınıza çıktık. Atikhisar Barajı'ndan su almayı teklif ettik. Yüzümüze bile bakmadığınız gibi hakarete varan konuşmalar sergilediniz. Sonra kılınızı bile kıpırdatmadınız. "Ben böyle uygun gördüm" deyip birkaç arkadaşınızın teklifiyle sürdürebilir olmayan kuyuları artırmaya karar verdiniz. Arıtma tesisi bile başkanlığınız döneminde kullanılamaz hale geldi. Öncesinde kireçli su sorunumuz vardı. Sizin döneminizde hem kireçli hem çamurlu su sorunu ortaya çıktı. Bütün bu yaşananlar inadınız ve "Her şeyi ben bilirim" tavrınız yüzünden oldu".

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