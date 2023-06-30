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Haberler Galeri Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 17:07

Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

Seçimde alınan yenilginin ardından Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' kavgası büyüyor… Yaşanan koltuk kavgasına Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP'nin İstanbul İl Başkanı, "Profili uygun değildi" diyerek İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sayesinde İBB Başkanı olabildiğini açıkladı. Bu sözlere önce Murat Ongun sosyal medya paylaşımıyla cevap verirken gerilime Tanju Özcan da karıştı. CHP'den ihraç edilmesi istenen Tanju Özcan, kavgayı kızıştırdı: Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde…

Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşayan CHP'de kriz aşılamadı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısı üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı.

Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

SEÇMEN TEPKİLİ

Koltuğunu korumak için tüm MYK'yı görevden alan ve 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.

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Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaşanan krize kayıtsız kalmadı.

Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

Önceki gün CHP'ye verdiği destekle bilinen Sözcü gazetesine verdiği röportajda, Genel Başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.

Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Tanju Özcan’dan kızdıracak sözler: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

ADAY OLAMAZDI

Parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" ifadelerini kullandı.

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