Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:39
CANLI altın fiyatları 22 Ağustos 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde tarihi zirvesinden uzaklaşarak bir miktar geriledi. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 22 Ağustos altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2732 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 22 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…