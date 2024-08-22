CANLI altın fiyatları 22 Ağustos 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme gösteren altın tarihi zirvesinden uzaklaşmaya başladı. Bu kapsamda ram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?