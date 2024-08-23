Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde tarihi zirvesinden uzaklaşarak bir miktar geriledi. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 23 Ağustos altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2732 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 23 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…