Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:44

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde tarihi zirvesinden uzaklaşarak bir miktar geriledi. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 23 Ağustos altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2732 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 23 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme gösteren altın tarihi zirvesinden uzaklaşmaya başladı. Bu kapsamda ram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.732,15

SATIŞ(TL) 2.732,67

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.503,00
SATIŞ(TL) 4.573,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 18.453,00
SATIŞ(TL) 18.732,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2024 LİSTESİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.509,45

SATIŞ(USD) 2.509,76

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA