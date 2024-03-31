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Haberler Galeri CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:22

CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

61 milyon 441 bin 882 seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Çankaya seçimi kim kazandı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den ulaşan seçmenler oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Çankaya seçim sonuçları için bekleyişe başladı. İşte Çankaya yerel seçim sonuçları ve adayların anlık ve canlı oy oranları.

CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Mega kent Ankara'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Çankaya seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Çankaya seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte Ankara yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

ANKARA ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Çankaya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Duhan Kalkan

CHP: Hüseyin Can Güner

İYİ Parti: Osman Topal

DEM Parti: Türkan Demir

Yeniden Refah: Mustafa Erikli

Ankara Çankaya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Çankaya'da AK Parti Duhan Kalkan, CHP Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Osman Topal, DEM Parti Türkan Demir, Yeniden Refah Partisi Mustafa Erikli, BBP Erol Koçoğlu, TİP İrfan Değirmenci, Zafer Partisi Esmaül Hüsna Aslan, Memleket Partisi Veli Özçelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

CANLI ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ÇANKAYA MAHALLELERİ

Çankaya'da 123 mahalle vardır:

100.Yıl

50.Yıl

Ahlatlıbel

Akarlar

Akpınar

Alacaatlı

Anıttepe

Arka Topraklık

Aşağı İmrahor

Aşağı Öveçler

Aşıkpaşa

Ata

Aydınlar

Ayrancı

Aziziye

Bademlidere

Bağcılar

Bahçelievler

Balgat

Barbaros

Bayraktar

Beytepe

Birlik

Boztepe

Büyükesat

Cebeci

Cevizlidere

Cumhuriyet

Çamlıtepe

Çankaya

Çavuşlu

Çayyolu

Çiğdem

Çukurambar

Devlet

Dilekler

Dodurga

Doğuş

Dumlupınar

Ehlibeyt

Emek

Ertuğrulgazi

Erzurum

Esatoğlu

Eti

Evciler

Fakülteler

Fidanlık

Gaziosmanpaşa

Gökkuşağı

Göktürk

Güvenevler

Güzeltepe

Harbiye

Hilal

Huzur

İleri

İlkadım

İlkbahar

İlker

İncesu

İşçi Blokları

Karahasanlı

Karapınar

Karataş

Kavaklıdere

Kazım Özalp

Keklik Pınarı

Kırkkonaklar

Kızılay

Kızılırmak

Kocatepe

Konutkent

Korkutreis

Koru

Kömürcü

Küçükesat

Kültür

Malazgirt

Maltepe

Mebusevleri

Meşrutiyet

Metin Akkuş

Metin Oktay

Mimar Sinan

Muhsin Ertuğrul

Murat

Mustafa Kemal

Mutlukent

Mürsel Uluç

Naci Çakır

Nasuh Akar

Oğuzlar

Oran

Orta İmrahor

Osman Temiz

Ön Cebeci

Öveçler

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı

Remzi Oğuz Arık

Sağlık

Sancak

Seyranbağları

Sokullu Mehmet Paşa

Söğütözü

Şehit Cengiz Karaca

Şehit Cevdet Özdemir

Tınaztepe

Tohumlar

Topraklık

Umut

Ümit

Üniversiteler

Yakupabdal

Yaşamkent

Yayla

Yeşilkent

Yıldızevler

Yukarı Bahçelievler

Yukarı Dikmen

Yukarı Öveçler

Yücetepe

Zafertepe

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