İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Çatalca belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. İstanbul Çatalca seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. YSK tarafından belirlenen yerel seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte Çatalca seçimi kim kazandı sorusu sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından canlı ve anlık olarak takip edilecek. Seçim yarışı hızla devam ederken Çatalca son dakika oy oranları haberimizde olacak. İşte detaylar.