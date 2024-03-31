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Haberler Galeri İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Çatalca belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:11

İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Çatalca belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri geride kaldı. Bugün milyonlar yerel yöneticilerini seçmek için sandıklara akın etti. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çatalca yerel seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Çatalca seçimi kim kazandı sorusu için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verileri ile belli olacak. İşte İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!

CANLI ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. İstanbul Çatalca seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. YSK tarafından belirlenen yerel seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte Çatalca seçimi kim kazandı sorusu sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından canlı ve anlık olarak takip edilecek. Seçim yarışı hızla devam ederken Çatalca son dakika oy oranları haberimizde olacak. İşte detaylar.

CANLI ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mesut Üner

CHP: Erhan Güzel

İYİ Parti: İsmail İP

Yeniden Refah: Ali Açıkgöz

BBP: Selen Özelkara

Çatalca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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CANLI ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

CANLI ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti: Gökhan Yüksel

CHP: Resul Emrah Şahan

İYİ Parti: Ahmet Ünal

Yeniden Refah: Gülşen Kılınçer

Zafer Partisi: Mert Karacula

Saadet Partisi: Fatih Yılmaz

Memleket Partisi: Mehmet Göğerçin

TİP: Mehmet Tolga Bektaş

HÜDA PAR: Sercan Kayacan

DEVA Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Gelecek Partisi: Murat Yıldız

Halkın Kurtuluş Partisi: Gülten Arabulan

Vatan Partisi: Cemal Akyıldız

Demokrat Parti: Derya Avcı

Demokratik Sol Parti: Mahmut Kaymak

Bağımsız Türkiye Partisi Ali Haydar Öztürk

Türkiye Komünist Partisi: Gizem Batı Ayaz

Demokrasi ve Atılım Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Anadolu Birliği Partisi: Tarık Orakçı

Millet Partisi: Fatma Karaoğlu

Milli Yol Partisi: Melek Kazancıoğlu

CANLI ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ÇATALCA MAHALLELERİ

Çatalca'da 39 mahalle vardır:

Akalan

Atatürk

Aydınlar

Bahşayiş

Başak

Belgrat

Celepköy

Çakıl

Çanakça

Çiftlikköy

Dağyenice

Elbasan

Fatih

Ferhatpaşa

Gökçeali

Gümüşpınar

Hallaçlı

Hisarbeyli

İhsaniye

İnceğiz

İzzettin

Kabakça

Kaleiçi

Kalfa

Karacaköy Merkez

Karamandere

Kestanelik

Kızılcaali

Muratbey Merkez

Nakkaş

Oklalı

Ormanlı

Ovayenice

Örcünlü

Örencik

Subaşı

Yalıköy

Yaylacık

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