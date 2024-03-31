CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:23
61 milyon 441 bin 882 seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Haymana seçimi kim kazandı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den ulaşan seçmenler oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Haymana seçim sonuçları için bekleyişe başladı. İşte Haymana yerel seçim sonuçları ve adayların anlık ve canlı oy oranları.