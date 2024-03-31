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Haberler Galeri CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:23

CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

61 milyon 441 bin 882 seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Haymana seçimi kim kazandı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den ulaşan seçmenler oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Haymana seçim sonuçları için bekleyişe başladı. İşte Haymana yerel seçim sonuçları ve adayların anlık ve canlı oy oranları.

CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Ankara'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Haymana seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Haymana seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte Haymana yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

ANKARA HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara-Haymana seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Özdemir Turgut

CHP: Levent Koç

İYİ Parti: Ayşe Şimşir

DEM PARTİ: Mahmut Başaran

Yeniden Refah: Ömer Ercan

Haymana Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

HAYMANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Özdemir Turgut, CHP Levent Koç, İYİ Parti Ayşe Şimşir, DEM PARTİ Mahmut Başaran, Yeniden Refah Ömer Ercan ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

HAYMANA MAHALLELERİ

Ahırlıkuyu

Alaçık

Alahacılı

Altıpınar

Ataköy

Bahçecik

Balçıkhisar

Baltalin

Boğazkaya

Bostanhüyük

Bumsuz

Büyükkonak

Büyükyağcı

Cihanşah

Cingirli

Culuk

Çaldağ

Çalış

Çatak

Çayraz

Çeltikli

Demirözü

Dereköy

Deveci

Devecipınarı

Durupınar

Durutlar

Emirler

Esen

Eskikışla

Evci

Evliyafakı

Gedik

Gültepe

Güzelcekale

İncirli

Kadıköy

Karahoca

Karapınar

Karasüleymanlı

Katrancı

Kavak

Kayabaşı

Kerpiç

Kesikkavak

Kızılkoyunlu

Kirazoğlu

Kutluhan

Küçükkonak

Küçükyağcı

Mandıra

Medrese

Saatli

Sarıdeğirmen

Sarıgöl

Sazağası

Serinyayla

Seyran

Sındıran

Sırçasaray

Sinanlı

Soğulca

Söğüttepe

Şerefligökgöz

Tabaklı

Tepeköy

Toyçayırı

Türkhüyük

Türkşerefli

Yamak

Yaprakbayırı

Yaylabeyi

Yeni

Yeniköy

Yergömü

Yeşilköy

Yukarısebil

Yurtbeyli

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