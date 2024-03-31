CANLI HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Haymana yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Ankara'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Haymana seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Haymana seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte Haymana yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

ANKARA HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara-Haymana seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.