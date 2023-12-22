Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 07:43

Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden bu yana uğurlarında masayı dağıtmayı göze aldığı iki belediye başkanı tarafından adeta ihanete uğrayan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptıklarını bir savaş ilanı olarak değerlendirmiş ve kavga farklı bir boyut kazanmıştı. Türk siyasetini on yıllardır yakından takip eden duayen gazeteci Yavuz Donat bu kavgayı farklı bir açıdan değerlendirdi ve Akşener'in kaybıyla sonuçlansa bile bu savaşın İmamoğlu ve Yavaş'a zayiat verdireceğinin altını çizdi. İşte Donat'ın yazısından çarpıcı bölümler