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Haberler Galeri Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak
Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 07:43

Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden bu yana uğurlarında masayı dağıtmayı göze aldığı iki belediye başkanı tarafından adeta ihanete uğrayan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptıklarını bir savaş ilanı olarak değerlendirmiş ve kavga farklı bir boyut kazanmıştı. Türk siyasetini on yıllardır yakından takip eden duayen gazeteci Yavuz Donat bu kavgayı farklı bir açıdan değerlendirdi ve Akşener'in kaybıyla sonuçlansa bile bu savaşın İmamoğlu ve Yavaş'a zayiat verdireceğinin altını çizdi. İşte Donat'ın yazısından çarpıcı bölümler

YAVUZ DONAT
Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olunca... 2009... Bir seçim şarkısı yaptırmıştı:
"Kılıçlar çekildi, bu bir düello,
Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak."
Seçim sonucu malum... Düellonun mağlubu Kılıçdaroğlu oldu.
Aradan yıllar geçti... Ve 2024 yerel seçimi kapıya dayandı.

Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

Düello şekil değiştirdi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıtayı yükseltti.
"Bu bir savaş... Evet... Savaşa varım" dedi.
1. Meral Hanım savaşı kaybedebilir... Ve sorumluluğu üzerine alıp onuruyla çekilir.
2. Ama bu büyük savaşta CHP'ye... Özellikle de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cephelerine önemli zayiat verdireceği kesin.

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Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

DERSİMİZ 'SIRT SIVAZLAMAK'

Hayat bir çatısız okuldur... Ve öğrenmenin de yaşı yoktur.
Meral Akşener... Bu yaşta da olsa... Şunu öğrendi.
Öğretmen kürsüsünde Hazreti Ali:
"Her sırtını sıvazlayanı dost bilme... Belki de bıçaklayacak yer arıyordur."
Biliyorsunuz... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş, yıllardır, Meral Hanım'ın sırtını az sıvazlamadılar.

Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

GÜNÜN ŞARKISI

Muhayyer kürdi makamında şarkı... Söz, Ümit Yaşar Oğuzcan... Beste, Kamuran Yarkın.
Dinlerken... Meral Akşener'in ruh dünyasını düşündük:
"Nerde o sözlere kandığım günler,
Her gülen yüzü dost sandığım günler,
Acıdan kahrolup yandığım günler,
Bırakıp da gitti dost bildiklerim."

Çarpıcı yorum: Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak

AKŞENER'İN SEYİR DEFTERİ

Milliyetçi Hareket Partisi defterini kapattıktan sonra... Siyaset denizinde yeni ufuklara yelken açtı.
25 Ekim 2017... İyi Parti.
İddialı bir çıkış... 200 kurucu.
Girdiği ilk seçimde yüzde 9.69 oy... 43 milletvekili... 24 Haziran 2018.
İkinci seçim... 9.96 oy... 43 milletvekili... 14 Mayıs 2023.

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