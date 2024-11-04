Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

"SABAH" SURİYE HATTINDA

SABAH gazetesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hayatlarını riske atan Özel Harekat polislerinin sınır ötesi operasyonlarını yerinde takip etti. Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.