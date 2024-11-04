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Haberler Galeri Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!
Giriş Tarihi: 04.11.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 06:19

Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

Türkiye'nin güvenliği için bir kalkan vazifesi gören Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadeledeki cesareti ve başarılarıyla "çelik bilek" unvanını gururla taşırken, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisine yönelik saldırıya gerçekleştirdiği kritik müdahaleyle büyük bir felaketi önledi. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi tehditlerle amansız bir savaş yürüten bu kahraman timler, ulusal güvenliğin sarsılmaz teminatı haline geldi. SABAH gazetesi, Suriye'nin tehlikeli bölgelerinde cesaretle görev yapan bu fedakar timlerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. Özel harekat timleri yerli ve milli kamikaze dronlar sayesinde 22 teröristi etkisiz hale getirirken, dünyanın en iyileri arasında yer alan keskin nişancı timleri ise sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, "İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" diyerek kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖMER ÇETİN
Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

Türkiye'nin "çelik bileği" olarak bilinen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, güvenlik güçlerinin ön saflarında yer alarak PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Rehine kurtarma, suçluları yakalama gibi zorlu görevlerdeki başarılarıyla öne çıkan Özel Harekat, son olarak Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisine yapılan saldırıya kritik müdahalesiyle büyük bir felaketin önüne geçti.

Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

Ayrıca, Mardin'de kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda da etkin görev aldı. Yurt içindeki asayiş, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında toplam 43 ölü ve 19 yaralı teröristi etkisiz hale getiren Özel Harekat, güvenliği sağlamada önemli bir caydırıcı güç olarak öne çıkıyor.

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Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

"SABAH" SURİYE HATTINDA

SABAH gazetesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hayatlarını riske atan Özel Harekat polislerinin sınır ötesi operasyonlarını yerinde takip etti. Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

Özel Harekat, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor.

Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!

Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyorlar.

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