Giriş Tarihi: 04.11.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024
06:19
Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: SABAH, kahraman timleri yerinde gözlemledi!
Türkiye'nin güvenliği için bir kalkan vazifesi gören Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadeledeki cesareti ve başarılarıyla "çelik bilek" unvanını gururla taşırken, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisine yönelik saldırıya gerçekleştirdiği kritik müdahaleyle büyük bir felaketi önledi. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi tehditlerle amansız bir savaş yürüten bu kahraman timler, ulusal güvenliğin sarsılmaz teminatı haline geldi. SABAH gazetesi, Suriye'nin tehlikeli bölgelerinde cesaretle görev yapan bu fedakar timlerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. Özel harekat timleri yerli ve milli kamikaze dronlar sayesinde 22 teröristi etkisiz hale getirirken, dünyanın en iyileri arasında yer alan keskin nişancı timleri ise sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, "İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" diyerek kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.