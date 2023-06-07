Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:34

CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! İzmir'de terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!

Seçim süreci boyunca PKK'ya destek veren HDP'li belediyelere uygulanan kayyum uygulamasını kaldıracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi sadece HDP için vermediği ortaya çıktı. CHP'nin bizzat kendi partisine ait belediyelerde PKK ile iltisaklı, PKK sevici ve terör propagandası yapan isimlere maaş, ihale ve ödemeler verdiği belirlendi. Son olarak daha SABAH'ın daha önce yazdığı Ahmet Saymadi isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beslenmesi gündemde. Öyle ki terörden ceza almasına rağmen Saymadi'nin şirketi eşinin üzerine geçirilerek para akıtılmaya devam edildi.