Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
06:57
CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!
CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı skandal görüntülere sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan görevine son verilen emekçileri bu kez zor kullanarak salondan kovdu. Mağdur işçilerden Fadime Akgül, "Özgür Özel, 'Dışarıda konuşalım' dedi. Yine bize yalan söyledi" diyerek isyan etti.