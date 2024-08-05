Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 06:57

CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı skandal görüntülere sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan görevine son verilen emekçileri bu kez zor kullanarak salondan kovdu. Mağdur işçilerden Fadime Akgül, "Özgür Özel, 'Dışarıda konuşalım' dedi. Yine bize yalan söyledi" diyerek isyan etti.

MURATHAN YILDIRIM
CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaklaşık 2 ay önce 147 personeli sorgusuz sualsiz işten çıkarınca ilçe yangın yerine döndü. İzmir'deki protestolar, yaklaşık 20 gün önce Ankara'ya sıçradı.

CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

O günden bu yana CHP Genel Merkezi önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan mağdur işçilere, parti yönetimi bir bardak su bile vermedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

İşlerini geri isteyen mağdur personel, Kadın Kolları Kurultayı için ATO Congresium'a giderek ses getiren bir eyleme imza attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeyken, "İşimizi geri istiyoruz" diye bağıran grup, skandal bir muameleye maruz kaldı.

CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

GÜVENLİĞİ ÇAĞIRDI

Kürsüdeki konuşması devam ederken sloganların artması üzerine Özgür Özel, güvenlik görevlilerini müdahaleye çağırdı. İşçilere Özel'in kürsüdeki yanıtı, "Burası kadın kolları kongresi. Burayı erkeklere provoke ettirmem. Alın arkadaşları dışarı" oldu. Güvenlik görevlileri, aralarında sadece 2 erkek bulunan grubu komple dışarı çıkardı.

CHP Kurultayı’nda büyük skandal! Salondan protestocu Fadime Akgül: Özgür Özel bize yalan söyledi!

Eylemciler arasında yer alan ve yaşananları SABAH'a anlatan mağdur işçi Fadime Akgül, "Özgür Bey kürsüdeyken, mağduriyetimizi dile getirdik. 'İşimizi geri istiyoruz' dedik. 'Sözünüzü tutun' dedik. Özgür Bey bizimle 20 gün önce bir araya geldi. İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi.

SON DAKİKA