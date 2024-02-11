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Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:18

CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin Edremit Körfezine yapmak istediği arıtma projesine yer tahsisi yapmayan ve meclis oylamasıyla engelleyerek adeta vatandaşa ihanet eden CHP, aynı projeyi vatandaşlara seçim vaadi olarak sundu. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın 'körfezdeki arıtma sorunun çözemediler, bunun çözümü için izleyeceğimiz yol hazır' açıklaması şaşkınlık yarattı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl Edremit ilçesinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan arıtma tesisi projesi için kolları sıvamış ve Avrupa Yatırım Bankasından proje için kredi dahi bulmuştu. Edremit Belediyesinden arıtma tesisinin yapılması için yer tahsisi isteyen Başkan Yılmaz, CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu meclisin red oylarıyla projeyi yapacak alan bulamamıştı.

CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

Körfezde yaşayan ve yaz aylarında nüfusu Milyonları bulan bölgenin önemli bir hizmet almasına engel olan CHP, ayrıca Avrupa Yatırım Bankasından alınan ve süresi olan kredinin de süresinin dolmasına neden olmuştu. Yaşanan bu skandalın yankıları sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ahmet Akın, akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında bölgeye giden CHP'li Ahmet Akın, "Körfezdeki arıtma sorununu çözemediler. Biz bu sorunları biliyoruz ve çözüm için izleyeceğimiz yol hazır" dedi.

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CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

YAPTIRMADIKLARI PROJENİN SÖZÜNÜ VERDİ

CHP'li Ahmet Akın, bölgedeki seçim çalışmaları sırasında halka bir dizi vaatlerde bulundu. Vaatlerinin başında ise arıtma projesi vardı. Akın, seslendiği vatandaşların gözünün içine baka baka, "Bölgenin arıtma sorununu çözemediler" dedi. Edremit Belediye Meclisinde engel oldukları o projenin sözünü veren Akın, "Uzun yıllar arıtma sorununu çözemediler. Körfezimiz Edremit, Akçay, Gömeç, Ayvalık buralar cennet. Altyapı konusunda müthiş sıkıntılar var. Bunu çözeceğim. Akçay, Edremit, Ayvalık, Gömeç, hem bizim hem de ülkemizin inci taneleri. Sorunları hızlıca çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

BAŞKAN YILMAZ İSYAN ETMİŞTİ

Balıkesir'de yıldan uzun süredir bölgeye bir arıtma tesisi projesi yapmak için canla başla uğraşan Başkan Yücel Yılmaz, projesini hazırladığı ve kredisini bulduğu tesis için Edremit Belediyesinden yer tahsisi talep etmiş ve CHP'li Belediye, bu yeri Büyükşehir'e vermemişti.

CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

Bunun üzerine bir basın açıklaması yapan Başkan Yılmaz önemli bir hizmete engel olunmasına isyan ederek, "Yaşadığı şehre düşmanlık yapıyorlar, 2,5 yıldır bizi oyaladılar, projeyi hazırladık, krediyi bulduk, kredinin süresi olduğunu bildikleri halde bize yer vermediler, Neyin siyasetini yapıyorlar. Akıl alır gibi değil. Bunları körfezi yaşayan vatandaşlarımıza şikayet ediyorum" diyerek isyan etmişti.

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