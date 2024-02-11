CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi

Körfezde yaşayan ve yaz aylarında nüfusu Milyonları bulan bölgenin önemli bir hizmet almasına engel olan CHP, ayrıca Avrupa Yatırım Bankasından alınan ve süresi olan kredinin de süresinin dolmasına neden olmuştu. Yaşanan bu skandalın yankıları sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ahmet Akın, akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında bölgeye giden CHP'li Ahmet Akın, "Körfezdeki arıtma sorununu çözemediler. Biz bu sorunları biliyoruz ve çözüm için izleyeceğimiz yol hazır" dedi.