Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:18
CHP önce engelledi şimdi vaat ediyor! Yaptırmadıkları projenin sözünü verdi
Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin Edremit Körfezine yapmak istediği arıtma projesine yer tahsisi yapmayan ve meclis oylamasıyla engelleyerek adeta vatandaşa ihanet eden CHP, aynı projeyi vatandaşlara seçim vaadi olarak sundu. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın 'körfezdeki arıtma sorunun çözemediler, bunun çözümü için izleyeceğimiz yol hazır' açıklaması şaşkınlık yarattı.