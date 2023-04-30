CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

Selahattin Demirtaş (13 Kasım 2012): Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürdistan'a asamayacaklar da nereye asacaklar? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini...

