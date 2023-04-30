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Haberler Galeri CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP'nin kanlı yüzü
Giriş Tarihi: 30.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 06:59

CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP'nin kanlı yüzü

CHP, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması sonrası HDP'yi aklama yarışına girdi. SABAH, CHP'nin aklamaya çalıştığı HDP'nin, kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını derledi.

ÖMER ÇETİN
CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP, ortağını aklama telaşına girdi.

CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini söyledi.

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CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

Bunun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım" dedi. SABAH, CHP'nin aklamaya çalıştığı HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını derledi.

CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

Selahattin Demirtaş (13 Kasım 2012): Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürdistan'a asamayacaklar da nereye asacaklar? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini...

CHP ortağını aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı! İşte HDP’nin kanlı yüzü

12 Şubat 2019: Biz PKK'yı silahlı halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.

HDP'nin çağrısıyla başlayan Kobani olaylarında 37 kişi vahşice öldürüldü, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve işyeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

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