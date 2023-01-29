Giriş Tarihi: 29.01.2023 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
08:24
CHP 'Şehir Hastanesi' zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan'dan kritik talimat
Aydın'da kendisine 'Topuklu efe' dedirten ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu inşaatı devam eden bin 400 yataklı şehir hastanesinin yollarını ve alt yapı çalışmalarını yapmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, şehir hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapı çalışmalarını yapacak.