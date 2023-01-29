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Haberler Galeri CHP 'Şehir Hastanesi' zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan'dan kritik talimat
Giriş Tarihi: 29.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 08:24

CHP 'Şehir Hastanesi' zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan'dan kritik talimat

Aydın'da kendisine 'Topuklu efe' dedirten ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu inşaatı devam eden bin 400 yataklı şehir hastanesinin yollarını ve alt yapı çalışmalarını yapmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, şehir hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapı çalışmalarını yapacak.

Ceyhan TORLAK
CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bütçesinin olmadığını iddia ederek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan bin 400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da hastane yollarını ve hastane alt yapısı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadı.

CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

SABAH, Aydın'a giderek şehir hastanesinin çevresindeki mevcut yolları fotoğraflamış, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar hiçbir adım atmadığını gözler önüne sermişti. Şevketiye Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Başkan Çerçioğlu'nun bin dönüm araziye 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam bin 700 dönüme çıkartılmasını istediği, bu nedenle yol ve alt yapı çalışmalarını yapmadığı iddia edilmişti.

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CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

Şehir hastanesi ile ilgili alt yapı ve yol çalışmalarının inşaat bitirilmeden tamamlanması gerekirken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir adım atmaması SABAH'ta 'Şehir hastanesine destek yerine köstek' başlığıyla 3 Ağustos'ta 2022'de yer aldı. Adı birçok yolsuzluğa karışan Başkan Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırılacak bu dev yatırıma engel olmaya çalışması büyük tepki çekti.

CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu inşaatı devam eden bin 400 yataklı şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarını yapmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık harekete geçti.

CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

Şehir Hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yatırımlarına yönelik gerekli işler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.

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