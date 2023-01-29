CHP ’Şehir Hastanesi’ zorbalığı son buldu; Başkan Erdoğan’dan kritik talimat

SABAH, Aydın'a giderek şehir hastanesinin çevresindeki mevcut yolları fotoğraflamış, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar hiçbir adım atmadığını gözler önüne sermişti. Şevketiye Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Başkan Çerçioğlu'nun bin dönüm araziye 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam bin 700 dönüme çıkartılmasını istediği, bu nedenle yol ve alt yapı çalışmalarını yapmadığı iddia edilmişti.