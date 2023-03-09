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Haberler Galeri CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler
Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 06:54

CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Türkiye'de son 20 yılda gerçekleştirilmek istenen çok sayıda kentsel dönüşüm girişimi CHP ve İyi Partililer tarafından engellenirken, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da da benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi ise CHP ve İyi Partililerin engeline takıldı. Vatandaşları yaptıkları toplantılarla yanlış yönlendiren CHP ve İyi Partililer, projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu.

Ceyhan TORLAK
CHP ve İYİ Parti’nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinin yer aldığı 365 dönümlük alandaki kentsel dönüşüm projesi 2017'de açıklandı.

CHP ve İYİ Parti’nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilmek istenen proje CHP'lilerin engellemeleri nedeniyle yavaşlatıldı.

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CHP ve İYİ Parti’nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in önderliğinde partililer Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesine engel olmak için elinden geleni yaptı, düzenledikleri toplantılarda halkın kafasını karıştırmaya çalıştı.

CHP ve İYİ Parti’nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Sokak sokak gezen CHP'liler askı sürecindeki projeyi yavaşlatmak için vatandaşlara itiraz dilekçeleri dağıttı. CHP'lilerin kentsel dönüşüme karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle projenin yavaşlatılması sağlandı.

CHP ve İYİ Parti’nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

CHP'nin muhalif tutumuna rağmen Şehzadeler ilçesindeki çalışmalara geçtiğimiz sene başlanırken, projeyle yaklaşık 50 yıldır çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin dönüşümü sağlanacak.

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