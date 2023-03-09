Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
06:54
CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler
Türkiye'de son 20 yılda gerçekleştirilmek istenen çok sayıda kentsel dönüşüm girişimi CHP ve İyi Partililer tarafından engellenirken, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da da benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi ise CHP ve İyi Partililerin engeline takıldı. Vatandaşları yaptıkları toplantılarla yanlış yönlendiren CHP ve İyi Partililer, projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu.