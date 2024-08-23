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Haberler Galeri CHP'de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:03

CHP'de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ve perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "CHP'de Bizans gibi oyun bitmez." diyen Övür, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var." ifadelerini kullandı.

CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Peki ne oldu da kanlı bıçaklı Kılıçdaroğlu-İmamoğlu bir araya geldi?" sorusunu sordu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN "HANÇERCİSİ'YLE NEDEN BULUŞTU?" BAŞLIK YAZISI:

Yerel seçimlerden birinci çıkması bile CHP'deki iç tartışmayı bitirmeye yetmedi. Hatta işler daha da karıştı. Kurultay sonrası ortaya çıkan "hançerli" ve "ihanet" soslu CHP fotoğrafı giderek daha karmaşık bir hâl aldı. Mahşerin dört atlısı gibi, CHP'nin dört aktörü Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var.

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CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Bırakın süreci izleyenleri, parti kadroları bile olup biteni anlamakta zorlanıyor. Kim kiminle birlikte, kim kime karşı savaşıyor belli değil. Fitili ilk ateşleyen kuşkusuz "değişim" diyerek yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. O kısa sürede hedefine ulaştı ve 13 yıllık güçlü Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti. Etti ama ettiğine de pişman oldu ki, hiç ihtimal verilmeyen bir zamanda "hançer" sapladığı "Baba"sıyla çok özel bir görüşme yaptı.

CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Son birkaç aydır Kılıçdaroğluİmamoğlu görüşmesi hep konuşuluyordu. Olacak mı olmayacak mı? Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki Gürsel Erol, Engin Altay gibi isimlerin de içinde olduğu bir grup bu görüşmenin olması gerektiğini söylerken, Bülent Kuşoğlu ve Bülent Kerimoğlu gibi isimler ise tam tersi İmamoğlu ile görüşmeye ölümüne karşı çıkıyordu.

CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Peki ne oldu da kanlı bıçaklı Kılıçdaroğlu-İmamoğlu bir araya geldi?

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