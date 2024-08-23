Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
08:03
CHP'de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ve perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "CHP'de Bizans gibi oyun bitmez." diyen Övür, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var." ifadelerini kullandı.