CHP’de Bizans oyunları: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var | Mahmut Övür yazdı

Bırakın süreci izleyenleri, parti kadroları bile olup biteni anlamakta zorlanıyor. Kim kiminle birlikte, kim kime karşı savaşıyor belli değil. Fitili ilk ateşleyen kuşkusuz "değişim" diyerek yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. O kısa sürede hedefine ulaştı ve 13 yıllık güçlü Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti. Etti ama ettiğine de pişman oldu ki, hiç ihtimal verilmeyen bir zamanda "hançer" sapladığı "Baba"sıyla çok özel bir görüşme yaptı.