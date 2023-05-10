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Haberler Galeri CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”
Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:55

CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

CHP'de taciz skandallarına bir yenisi eklendi. Deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T.A. (35), CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz de, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'ye talimat vererek, depremzede kadına yardım edilmesini söyledi. K.G. isimli adam ise whatsappta yazıştığı kadına "Gel dağa bayıra gidelim, gezelim, takılalım" diye yazdı. Neye uğradığını şaşıran depremzede kadın SABAH'A konuştu. Suç duyurusunda bulunacağını söyleyen kadın, "Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Bana 'seni alayım kahve içelim, sohbet edelim' diye tekliflerde bulundu. Ben de ona 'sizin amacınız ne' diyerek tepki gösterdim" dedi.

Özgür ÖZDEMİR
CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

CHP'de taciz skandalları bu kez depremzedeye yapıldı. Trabzon'da deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T. A. (35) CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün il yönetim kurulu üyesi K.G'ye ,depremzede kadına yardım edin talimatı verildi.

CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

Bunu üzerine whatsapptan konuşan ve yardım bekleyen depremzede kadına CHP İl yönetim kurulu üyesi K.G, buluşma teklifinde bulundu CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G tarafından tacize uğrayan depremzede kadın T. A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

İşte o taciz yazışmalarının detaylarına SABAH ulaştı.

5 Nisan 2023 tarihinde, gece saatlerinde CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'nin depremzede kadını gece saatlerinde Whatsapptan üzerinden sabah saatlerinde erken buluşma teklifi ettiği görüldü.

CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

Whatsaapp konuşmasının devamında ise CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine" Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.

CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

K.G'nin bu teklifini sorgulayan depremzede kadın T.A ise, " küçük oğlumu kime emanet edeyim" dediğinde ise CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G de, "Ayarlarsın sen. Ne alaka beklesin, beklesin biraz işte, çocuk değil ya. Büyük oğlana. Dağa çıkarız, gezeriz" diyerek cevap verdi. Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 2 çocuğuyla Trabzon'a gelerek KYK yurdunda misafir edilen T. A. (35) yaşadığı iğrenç olayı SABAH'a anlattı.

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