CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”

Whatsaapp konuşmasının devamında ise CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine" Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.