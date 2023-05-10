Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
09:55
CHP’de bu kez depremzede kadına taciz! “Dağa çıkalım, gezelim, takılalım”
CHP'de taciz skandallarına bir yenisi eklendi. Deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T.A. (35), CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz de, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'ye talimat vererek, depremzede kadına yardım edilmesini söyledi. K.G. isimli adam ise whatsappta yazıştığı kadına "Gel dağa bayıra gidelim, gezelim, takılalım" diye yazdı. Neye uğradığını şaşıran depremzede kadın SABAH'A konuştu. Suç duyurusunda bulunacağını söyleyen kadın, "Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Bana 'seni alayım kahve içelim, sohbet edelim' diye tekliflerde bulundu. Ben de ona 'sizin amacınız ne' diyerek tepki gösterdim" dedi.