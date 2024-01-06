Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:36
CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı
CHP içindeki 'Değişimciler'in adayı olarak girdiği genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, partilileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kurultay'da ön seçim sözü veren Özgür Özel, seçimi kazandıktan sonra söylem değişikliğine gitti. Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi. Birçok noktada ön seçimin "pas" geçilmesi, örgütlerdeki öfkeyi artırdı.