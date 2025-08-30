CHP’de delege kavgası! Gerilim doruğa çıktı

"Mavi listeye oy verin" çağrısı

CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim doruğa çıktı. Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.