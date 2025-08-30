Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:15

CHP’de delege kavgası! Gerilim doruğa çıktı

CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim doruğa çıktı. Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.

TOLGA ÖZLÜ
Kerim CENGİL
Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" cümlelerini kullandı.

CHP'deki seçim skandalı bu kadarla da kalmadı. Belediyeye ait araçların seçim çalışmasında kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi amirini arayarak "Fatih ağabey, yakalandık" ifadelerini kullandı.

