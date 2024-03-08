Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
10:35
CHP’de DEM paniği! Burcu Köksal’ın o sözleri gerilimi artırdı: Bu ağır ifadelerin yaratacağı sorunlar olur!
Yerel seçime az bir süre kala CHP ve DEM arasında gerilim arttı. Kandil'den gelen talimatla kirli ittifaka imza atan ikilinin arası Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın sözleri nedeniyle açıldı! Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" çıkışı sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda ittifak korkusu başladı! Özel 'sürçülisan' diyerek olayı yumuşatmaya çalışırken, İmamoğlu kapıyı gösterip "Başka partiye" çıkışı yaptı! DEM Parti'den gelen açıklama ise krizi tırmandırdı: Bu ağır ifadelerin yaratacağı sorunlar elbette olur!