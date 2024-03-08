CHP’de DEM paniği! Burcu Köksal’ın o sözleri gerilimi artırdı: Bu ağır ifadelerin yaratacağı sorunlar olur!

ÖZEL 'SÜRÇÜLİSAN' DEDİ, İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ!

Özgür Özel ise "Küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" sözleriyle durumu yumuşatmak istese de gerilim devam etti. Burcu Köksal'dan geri adım gelmezken Ekrem İmamoğlu "Ben belediye başkanı olursam 'Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a ayar verdi.