Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
06:52
CHP'de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu'nu panik sardı
31 Mart yerel seçimi öncesi CHP'nin kazanmak için giriştiği her yol mubahtır politikası seçmenden ve parti tabanından büyük tepki çekiyor. Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile girilen kirli ittifak artık rahatlıkla dillendirilmeye başlandı. İstanbul ve diğer illerde DEM'e peşkeş çekilen belediyeler CHP seçmeninde partiye karşı olumsuz ve umutsuz bir bakış açısı getirdi. Genel kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini 31 Mart öncesi CHP'de sergiledikleri rezil ve olumsuz politikalardan sonra dip dalga korkusu sardı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…