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Haberler Galeri CHP'de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu'nu panik sardı
Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 06:52

CHP'de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu'nu panik sardı

31 Mart yerel seçimi öncesi CHP'nin kazanmak için giriştiği her yol mubahtır politikası seçmenden ve parti tabanından büyük tepki çekiyor. Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile girilen kirli ittifak artık rahatlıkla dillendirilmeye başlandı. İstanbul ve diğer illerde DEM'e peşkeş çekilen belediyeler CHP seçmeninde partiye karşı olumsuz ve umutsuz bir bakış açısı getirdi. Genel kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini 31 Mart öncesi CHP'de sergiledikleri rezil ve olumsuz politikalardan sonra dip dalga korkusu sardı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu’nu panik sardı

Ankara'da yerel gündemden çok CHP'nin geleceği konuşuluyor. CHP, İstanbul korkusuyla DEM'le yaptığı ittifakı ve peşkeş çektiği Esenyurt ve Akdeniz ilçelerini inkâr etse de artık saklanmıyor.

CHP’de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu’nu panik sardı

Bu gerçeği genel seçmen de CHP'li seçmen de görüyor ve ciddi tepki veriyor. Birileri bunu bilinçli bir biçimde Aleviliğe bağlamak istese de bu doğru değil.

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CHP’de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu’nu panik sardı

Çünkü tepki duyan CHP'liler sadece Alevilerden oluşmuyor. Özel-İmamoğlu ekibinin içinde de çok Alevi var. Onlara "hariciler" dense de tepkinin asıl nedeni dışlanmak ve mağdur edilmek. Bu açıdan CHP'de kendisini "mağdur" hisseden çok geniş bir kitleden söz ediliyor.

CHP’de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu’nu panik sardı

Bir iki istisna dışında yüzlerce il, ilçe, büyükşehir belediye başkanı tasfiye edildiği gibi onlara destek veren partililer ve seçmenler de aynı dışlanmışlık ruh hâli içinde

CHP’de dip dalga korkusu! Özel ve İmamoğlu’nu panik sardı

Bunların tasfiye edilmelerinin tek nedeni de yerlerine Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirilmesi. Bu bir operasyondu ve ölçü de sadece Alevilik değil Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlık veya klasik CHP'lilikti.

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