CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısı ana muhalefette büyük krize neden olmuştu. Kılıçdaroğlu toplantıya ilişkin "Etik olarak rahatsız edici" açıklamasında bulunurken, ikili geçtiğimiz günlerde belediye başkanları toplantısında bir araya geldi. Parti içindeki değişim tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dedi. Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bugün kaleme aldığı köşe yazısındaki CHP'de yaşanan son gelişmeleri kaleme aldı.