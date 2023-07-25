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Haberler Galeri CHP'de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı
Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 06:47

CHP'de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısı ana muhalefette büyük krize neden olmuştu. Kılıçdaroğlu toplantıya ilişkin "Etik olarak rahatsız edici" açıklamasında bulunurken, ikili geçtiğimiz günlerde belediye başkanları toplantısında bir araya geldi. Parti içindeki değişim tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dedi. Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bugün kaleme aldığı köşe yazısındaki CHP'de yaşanan son gelişmeleri kaleme aldı.

HASAN BASRİ YALÇIN
CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

İşte Hasan Basri Yalçın'ın o yazısı:

İki haftalık izin yaptım. Siyasi tartışmalardan bu vesileyle biraz uzaklaştım. O esnada CHP'de kıyametler kopmuş. Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantıları yapılmış. Basına sızmış. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavga ayyuka çıkmış. Biri "Etik değil", öbürü ise "Gizlimiz saklımız yok" demiş.

CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

CHP'li medya da karışmış. Kiminin fonları kesilmiş. Kimi hangi tarafta duracağına karar verememiş. Kimi de "Biz böyle olduğunu bilmiyorduk" diye günah çıkartıyor.

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CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

Kılıçdaroğlu meğerse herkesle at pazarlığı yapar gibi bakanlık pazarlığı yapmış. İttifak ortaklarının bile haberi yokmuş.
Tatil yaptığım iki hafta içerisinde onlarca ifşa olmuş. Bir yandan insanın "Ne kadar çok olay olmuş" diyesi geliyor, diğer yandan da "Değişen bir şey olmamış" denebilir.

CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

Niye mi? İsimler, olaylar, tarihler değişse de temel mesele hiç değişmiyor. CHP varsa sorun var. Kavga, gürültü var. Değil iki hafta, iki ay sonra da baksanız iki yıl sonra da CHP'nin krizleri bitmez.

CHP’de geçmişi temiz tek aday yok mu? | Hasan Basri Yalçın yazdı

Bunu da değişim tartışmaları esnasında anlatmaya çalışmıştım. Genel başkan değiştirmek falan CHP'nin temel sorunlarına çözüm olmaz. Bu zamana kadar olmadı. O gitsin bu gelsin işi değil. Parti zaten hep belirsizdi, şimdi bütünüyle ortadan kalktı. Ama bir yönüyle bu kimliksizlik meselesi CHP'nin insan kaynağıyla ilgili.

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