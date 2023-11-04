Giriş Tarihi: 04.11.2023 06:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
06:45
CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de büyük kurultay günü geldi çattı. Son hamlelerini yapan genel merkez kanadı, 55 il başkanına "Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması" yaptırdı. İstanbul'un 185 delegesi ise CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den yana cephe aldı. Sert tartışmaların yaşanması beklenen bugünkü kurultay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki en kritik sınavına çıkıyor.