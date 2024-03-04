CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

"Paçozlaşma son dönemde çok daha hissedilir oldu. Siyaset, bir yanıyla vesayetten kurtulurken, bir yanıyla da ucuz polemiklerin 'büyük siyaset' diye yutturulduğu bir arenaya döndü. Bunda 2010 sonrası CHP'yi yöneten aklın büyük katkısı var ve halen de devam ediyor.



