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Haberler Galeri CHP'de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 06:56

CHP'de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünki yazısında Ankara kulislerini epeyce meşgul eden CHP'deki iktidar kavgaları ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun menfaat ortaklığını ele aldı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi pusuya yatmış bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'daki hamlelerinin merakla beklendiğini belirtti. Övür ayrıca yazısında yerel seçimlerde yaşanacak olan olası hezimet sonrası Özgür Özel'in istifa edip etmeyeceğinin de konuşulan konular arasında olduğunu bildirdi. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

İnsanlığın önünde Gazze'deki soykırımdan, Ukrayna-Rusya savaşına, iklim değişikliğinden, küresel sistemin tıkanmasına kadar konuşulması gereken onca sorun varken, Türkiye'nin yerel seçim gündeminde ucuz polemikler üzerinden fırtınalar kopartılıyor.

CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

Ya olmayan davet üzerinden kriz çıkartılıyor ya da Gazze'deki soykırıma yönelik siyasi tepkiler itibarsızlaştırılıyor.

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CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

Bütün mesele şehirlerin gerçek sorunlarının üstünü örtmek. Bu boş tartışmalara CHP'nin eşbaşkanı Özgür Özel de bodoslama girince aklıma yine rahmetli Alev Alatlı'nın "paçozlaşma" kavramı geldi. Nasıl gelmesin, daha dün gibi yakın bir tarihte, 4 Ağustos 2019'da Özel'le siyasetteki "paçozlaşma" ilişkisini kurmuş ve uyarmıştım:

CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

"Paçozlaşma son dönemde çok daha hissedilir oldu. Siyaset, bir yanıyla vesayetten kurtulurken, bir yanıyla da ucuz polemiklerin 'büyük siyaset' diye yutturulduğu bir arenaya döndü. Bunda 2010 sonrası CHP'yi yöneten aklın büyük katkısı var ve halen de devam ediyor.

CHP’de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?

CHP'yi yöneten o aklın, tipik aktörü ise son dönemde saldırgan çıkışlarıyla dikkat çeken Özgür Özel."

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