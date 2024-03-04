Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
06:56
CHP'de iktidar kavgaları! Özgür Özel kaybederse istifa edecek mi?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünki yazısında Ankara kulislerini epeyce meşgul eden CHP'deki iktidar kavgaları ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun menfaat ortaklığını ele aldı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi pusuya yatmış bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'daki hamlelerinin merakla beklendiğini belirtti. Övür ayrıca yazısında yerel seçimlerde yaşanacak olan olası hezimet sonrası Özgür Özel'in istifa edip etmeyeceğinin de konuşulan konular arasında olduğunu bildirdi. İşte Övür'ün o yazısı…