CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Genel Merkezi tarafından onaylanan meclis üyesi aday listesinde birinci sırada yer alan Önder Kurnaz yerine vergi başmüfettişi Erkan Çelik'i, 9. sırada yer alan Mustafa Düzenli'nin yerine Murat Öztınar'ı ve 15. sırada Hüseyin Eroğlu'nun yerine de Özcan Yılmaz'ı listeye yazarak İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesi CHP'deki isim krizlerine bir yenisi ekledi.