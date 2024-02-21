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Haberler Galeri CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:06

CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

CHP Genel Merkezi kaşesini, genel sekreter ve 2 genel başkan yardımcısı imzası taşıyan Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesinin CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından değiştirilerek İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in onayını almadan 3 meclis üyesi adayının listeye yazılmasının ardından Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin görevde alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK
CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Genel Merkezi tarafından onaylanan meclis üyesi aday listesinde birinci sırada yer alan Önder Kurnaz yerine vergi başmüfettişi Erkan Çelik'i, 9. sırada yer alan Mustafa Düzenli'nin yerine Murat Öztınar'ı ve 15. sırada Hüseyin Eroğlu'nun yerine de Özcan Yılmaz'ı listeye yazarak İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesi CHP'deki isim krizlerine bir yenisi ekledi.

CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in onayını almadan 3 meclis üyesi adayının listeye yazılmasının ardından Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin görevde alındı.

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CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya'da belediye başkanları aday tanıtımı öncesine rastlaması skandala bir başka boyut getirdi. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin görevden alındığını sosyal medyadan paylaştı:

CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

"Basına ve kamuoyuna;

9 Eylül 1992'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak yer almaktayım.

Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa belediye meclis üyeliği listelerinin ilçe seçim kuruluna tesliminde kanun gereği tek yetkili, ilçe başkanı olarak tarafımdır. Bunu yaparken de örgütümüzün vicdanını rahatsız etmeyecek bir listenin seçim kuruluna takdimi için elimden geleni yaptım.

CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı

Bu konudaki tüm sorumluluk şahsıma aittir. Gelinen noktada; il başkanlığımız tarafından, onurla ve gururla yürüttüğüm Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevimden alınmış bulunmaktayım. Kararı saygıyla karşılayıp, partim adına ölünceye kadar çalışmaya devam edeceğimi belirtiyor ve kendimi örgütümüzün vicdanına emanet ediyorum. Saygılarımla .

CHP Üyesi Hasan Şahin"

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