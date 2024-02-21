Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
15:06
CHP’de isim değiştirme skandalı büyüyor! O isim görevden alındı
CHP Genel Merkezi kaşesini, genel sekreter ve 2 genel başkan yardımcısı imzası taşıyan Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesinin CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından değiştirilerek İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in onayını almadan 3 meclis üyesi adayının listeye yazılmasının ardından Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin görevde alındı.