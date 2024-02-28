Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
17:14
CHP’de istihdam krizi! Adaylar başkanlardan şikayetçi: İşten çıkarmalar olabilir!
31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de krizin ardı arkası kesilmedi. İzmir'de mevcut 21 belediye başkanın üzeri çizildi. Yerine yeni adaylar gösterildi. Ancak seçime az bir süre kala CHP'li belediyelerin yüklü miktarda personel alımı yaptığı belirlendi. Bu duruma, yeni belediye başkan adayları çok öfkelendi. CHP genel merkezine resti çekti: Personel alımları durdurulsun!