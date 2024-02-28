CHP’de istihdam krizi! Adaylar başkanlardan şikayetçi: İşten çıkarmalar olabilir!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime ardı ardına yaşanan krizlerle hazırlandı. CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir başta olmak üzere pek çok ilde aday tartışmaları yaşandı. İstifalar ve adaylıktan çekilmelerin yaşandığı süreçte, sürpriz isimler de ön plana çıktı. İzmir'de halen belediye başkanlığı görevini yürütmekte olan 21 ismin üstü çizildi, yerlerine yeni isimler açıklandı. Çiğli ve Karaburun dışında genel merkez PM'de onaylanan adaylar aynı kaldı.