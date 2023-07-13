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Haberler Galeri CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!  
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:54

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları tırmandı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası sosyal medyaya taşındı. Genel başkanlık için destek arayan Ekrem İmamoğlu, görevden atılan Onursal Adıgüzel'i de yanına aldı. Kurdukları trol ordusu ile sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na savaş açtı… Bunun üzerine CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem de kolları sıvadı. İmamoğlu'nu yerel seçimlerde başarısız göstermek için hamleleri sıraladı… İşte detaylar…

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

14 ve 28 Mayıs seçimleri, muhalefet için hezimetle sonuçlandı. 8'li koalisyon, aldığı tarihi yenilginin ardından adeta dağıldı.

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmasında ise gerilim tırmandı.

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CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgasında yeni cepheler açıldı.

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı tartışmayı sosyal medyaya taşıdı. 14 Mayıs'taki ilk turdaki seçimlerin ardından görevine son verilen CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Onursal Adıgüzel'i de yanına aldı.

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Trol ordusu ile sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Hatta özellikle Onursal Adıgüzel'in kendi ekibiyle İmamoğlu'nun grubuna entegre edildiği iddiası ortaya atıldı.

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