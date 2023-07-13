Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:54

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları tırmandı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası sosyal medyaya taşındı. Genel başkanlık için destek arayan Ekrem İmamoğlu, görevden atılan Onursal Adıgüzel'i de yanına aldı. Kurdukları trol ordusu ile sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na savaş açtı… Bunun üzerine CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem de kolları sıvadı. İmamoğlu'nu yerel seçimlerde başarısız göstermek için hamleleri sıraladı… İşte detaylar…