Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:18
CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel'den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi
Kurultay sürecinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine karşı örtülü bir mücadele başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak tasfiye operasyonunu başlatmıştı. Bu tarihte il başkanlarına genelge yollayan Özel, seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerini istemiş, bu kişilerin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurmuştu.