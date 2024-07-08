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Haberler Galeri CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel'den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:18

CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel'den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

Kurultay sürecinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine karşı örtülü bir mücadele başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak tasfiye operasyonunu başlatmıştı. Bu tarihte il başkanlarına genelge yollayan Özel, seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerini istemiş, bu kişilerin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurmuştu.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel’den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

CHP'nin son MYK toplantısında 394 partilinin disiplin kuruluna sevk edilmesi ortalığı karıştırdı. Aradan geçen 4 günlük süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlarca kişi ziyaret etti.

CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel’den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

Tarihi bir tasfiye sürecinden geçen CHP'li muhalifler, tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesini istiyor.

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CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel’den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

Kurultay sürecinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine karşı örtülü bir mücadele başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak tasfiye operasyonunu başlatmıştı.

CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel’den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

Bu tarihte il başkanlarına genelge yollayan Özel, seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerini istemiş, bu kişilerin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurmuştu.

CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel’den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi

ÖZEL'İ KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKÂYET ETTİLER

Büyük temizlik kapsamında 81 ilden CHP Genel Merkezi'ne 1819 isim ve dosya iletilirken, bunlardan 394'ü hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına karar verildi.

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