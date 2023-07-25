Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:07

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

CHP'deki seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarında partiyi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve gizli darbe toplantısı yapan isimler ile PM'de hesaplaştı. Kılıçlar çekildi adeta soğuk savaş başladı. İlk kez kamera ile kaydedilen Parti Meclisi toplantısında değişimcilerin kontrolü ele aldı. Ancak bu kez Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı... "Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz" diyerek İmamoğlu'na destek verenleri hedef aldı…