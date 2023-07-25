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Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:07

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

CHP'deki seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarında partiyi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve gizli darbe toplantısı yapan isimler ile PM'de hesaplaştı. Kılıçlar çekildi adeta soğuk savaş başladı. İlk kez kamera ile kaydedilen Parti Meclisi toplantısında değişimcilerin kontrolü ele aldı. Ancak bu kez Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı... "Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz" diyerek İmamoğlu'na destek verenleri hedef aldı…

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. 13 yıldır genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun her defasında yenilgi alması üzerine partide kazan kaynadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

KAZAN KALDIRDILAR

Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim şart' diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. Yanına, partideki en kritik isimleri de topladı. Ardından gizli zoom toplantısı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

Koltuğunu korumak için hamle üzerine hamle yapan ancak tepkileri bir türlü dindiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta sonu Parti Meclisi'ni topladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

PM'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ!

Merakla beklenen o PM'ye, Ekrem İmamoğlu'nun darbe toplantısında bulunan isimler de katıldı. Tarihe geçecek toplantıda, kılıçlar çekildi parti içinde adeta değişimciler ve Kemalciler arasında savaş başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şok hamle: Toplantıyı kamera ile kaydetti o isimlere böyle seslendi: Hırsızları desteklediniz!

KAMERA İLE KAYDEDİLDİ!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Parti Meclisi toplantısındaki kulis bilgilerini kaleme aldı. Oldukça sert geçen ve uzun tartışmaların yaşandığı toplantının ilk kez kamera ile baştan sona kaydedildiğini yazdı.

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