Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:17
CHP'de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz savcılığa ifade vermeye geldi. Bugün Özgür Nas ile Can Poyraz ifade vermek için adliyeye giderken Fatih Keleş'in yarın gideceği açıklandı.