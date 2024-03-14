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Haberler Galeri CHP'de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:17

CHP'de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz savcılığa ifade vermeye geldi. Bugün Özgür Nas ile Can Poyraz ifade vermek için adliyeye giderken Fatih Keleş'in yarın gideceği açıklandı.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine yerleşti. CHP'deki kirli para trafiğini gözler önüne seren görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

Başlatılan soruşturma kapsamında CHP İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi. Savcılığın 3 ismi, deste deste paraların ne amaçla ve nereden getirildiğine ilişkin sorgulayacağı öğrenildi.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...

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CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ ADLİYEYE GİTTİ!

Bu kapsamda kirli para skandalına ait görüntülerde bulunan Özgür Nas ile Can Poyraz, ifade vermek için adliyeye gitti. İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ise yarın adliyeye gideceği belirtildi.

CHP İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede | Video

CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

2014'TEN BERİ İMAMOĞLU'NUN YANINDA!

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen ve buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu iddia edilen Keleş, 2014 yılından beri İmamoğlu'nun yanında yer alıyor.

CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

AVUKAT OFİSİNDE PARA ALIŞVERİŞİ

Beylikdüzü Belediyesi'nde 2014 yılında meclis üyeliği görevinde bulunan Keleş, şu anda hem İmamoğlu'nun danışmanlığını hem de İBB Spor Kulübü Başkanlığı görevini yönetiyor. Aralık 2019'daki kaydın çekildiği yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğu ifade edildi.

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