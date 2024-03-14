CHP’de kirli para skandalında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye geldi!

AVUKAT OFİSİNDE PARA ALIŞVERİŞİ

Beylikdüzü Belediyesi'nde 2014 yılında meclis üyeliği görevinde bulunan Keleş, şu anda hem İmamoğlu'nun danışmanlığını hem de İBB Spor Kulübü Başkanlığı görevini yönetiyor. Aralık 2019'daki kaydın çekildiği yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğu ifade edildi.