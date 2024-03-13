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Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:48

CHP'de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Skandal görüntülerin ardından CHP'den yapılan açıklamadaki tutarsızlıklar nedeniyle kamuoyu bu açıklamalardan hiç tatmin olmadı. CHP'nin son yıllarda fondaş medya kurmaktan kurultay kazanmaya kadar varan bütün olaylarda parasal konular hakim oldu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür son 5-6 yılda CHP'nin adının karıştığı parasal skandallarda ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

Geçmişte CHP'lilerin en övündüğü şey "parasal ilişkilere" girmemiş olmalarıydı. Son yıllarda bu algıdan eser kalmadı. Olan bitenler, 90'larda patlayan İSKİ Skandalı'nı bile aratır oldu.

CHP’de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

İşin içine son yıllarda bizzat CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun deyimiyle "Müteahhit kafalı" siyasi aktörler girince iş zıvanadan çıktı ve klasik "dürüst" CHP algısı yerle bir oldu.

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CHP’de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

Sadece son 5-6 yıla bakın. Fondaş medya oluşturmaktan kurultay kazanmaya kadar nereye baksanız parasal ilişki hâkim. Kurulan televizyonlara ve parti militanı gibi siyaset yapan gazetecilere aktarılan paraları bizzat CHP'liler dile getirdi.

CHP’de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

Uzun yıllar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, 2021 yılında CHP yönetimi için suç duyurusunda bulunuyor ve şöyle diyordu:
"650 milyon lirayı hangi medya organlarına verdiniz?"

CHP’de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor

İşin garip tarafı, bir süre sonra Kılıçdaroğlu da genetiğini bozduğu siyasal ilişkiler ağının bu kadar kirleneceğini hesap edemedi ki fondaş medya gerçeğine karşı isyan etti:
"Ben kimin nereden, ne maaş aldığını iyi biliyorum."

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