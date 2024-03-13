Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:48
CHP'de kirli paranın izi hep o adrese çıkıyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Skandal görüntülerin ardından CHP'den yapılan açıklamadaki tutarsızlıklar nedeniyle kamuoyu bu açıklamalardan hiç tatmin olmadı. CHP'nin son yıllarda fondaş medya kurmaktan kurultay kazanmaya kadar varan bütün olaylarda parasal konular hakim oldu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür son 5-6 yılda CHP'nin adının karıştığı parasal skandallarda ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…