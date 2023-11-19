CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

HDP Eş Genel Başkanları ile tek tek görüştüğünü söyleyen Özel, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz.