CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakıyor. CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilirken, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." diyerek aklamaya çalıştığı HDP'ye bir de çağrıda bulundu. Yerel seçimler öncesi Kandil'in partisine yanlayan Özel, "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" dedi. Özel ayrıca, HDP'ye şirin gözükmek için kayyuma kökten karşı olduklarını ifade etti.