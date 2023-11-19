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Haberler Galeri CHP'de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP'ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 12:26

CHP'de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP'ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakıyor. CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilirken, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." diyerek aklamaya çalıştığı HDP'ye bir de çağrıda bulundu. Yerel seçimler öncesi Kandil'in partisine yanlayan Özel, "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" dedi. Özel ayrıca, HDP'ye şirin gözükmek için kayyuma kökten karşı olduklarını ifade etti.

CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in siyasi uzantısı HDP'ye göz kırpmaya devam ediyor.

CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

Yerel seçimler öncesi HDP'yi yanına çekmeye çalışan Özel, PKK'nın siyasi uzantısına şirin gözükmek için kayyuma kökten karşı olduklarını belirtti.

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CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİR SUÇ İŞLEMEYEN PARTİLERİ ŞEYTANLAŞTIRAMAM"

Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, HDP'yi aklamıştı. HDP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." ifadelerini kullanmıştı.

CHP değişmiyor! Özgür Özel HEDEPKK'yı böyle akladı: "Birileri istiyor diye şeytanlaştırmam" | Video

CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

HDP'YE YANLADI: ONLARLA DA İŞ BİRLİĞİ YAPACAKSAK BUNU KAMUOYUNUN BİLMEYE HAKKI VAR

HDP'yi "Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti" olarak tanımlayan Özel, CHP yandaşı Birgün'e verdiği röportajda; yerel seçimler öncesi Kandil'in partisine yanladı.

CHP’de koltuk değişti kafa değişmedi! Özgür Özel HDP’ye göz kırptı: Söz şeffaf olacağız...

HDP Eş Genel Başkanları ile tek tek görüştüğünü söyleyen Özel, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz.

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