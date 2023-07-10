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Haberler Galeri CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:25

CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne doğru "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenlendi. Kahramankazan yakınlarında konuşan Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu" dedi. Eski genel başkanların inancını ve etnik kökenini kimsenin bilmediğini vurgulayan Özcan, "Ama kendisi, kurultayda kendi mezhebini seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" sloganıyla Bolu'dan genel merkeze yürüyüş başlatmıştı.

CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Çarşamba günü akşam saatlerine doğru genel merkez önünde büyük bir protesto mitingi düzenlemesi beklenen Özcan, bir basın toplantısı daha düzenleyerek eleştirilerini sıralamaya devam etti.

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CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

"BAŞKA PARTİ KURUN"
Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye mezhepçiliği monte ettiğini belirten Özcan, "Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. Ben CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum.

CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok" şeklinde konuştu.

CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

"BU KAFAYLA TABELA PARTİSİ OLURUZ"
81 ilde ön seçimlerin başladığını ancak her ilde büyük kavgaların yaşandığını belirten Özcan, parti içindeki büyük krizi gün yüzüne çıkararak, "Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor.

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