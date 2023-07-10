Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
07:25
CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne doğru "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenlendi. Kahramankazan yakınlarında konuşan Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu" dedi. Eski genel başkanların inancını ve etnik kökenini kimsenin bilmediğini vurgulayan Özcan, "Ama kendisi, kurultayda kendi mezhebini seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.