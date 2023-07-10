CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok" şeklinde konuştu.



