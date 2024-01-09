Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:31
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
CHP'ye değişim de yaramadı… Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'e parti içinde tepkiler çoğaldı. Yerel seçim çalışmalarının hala başlamamış oluşu ve adayların belirlenmesinde yaşanan kriz muhalif isimleri kızdırdı. 1 Nisancı olarak adlandırılan grup olağanüstü kurultay için çalışmalara başladı: Eğer İstanbul ve Ankara kaybedilirse nisan ayında kurultaya gidelim!