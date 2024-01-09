Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:31

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

CHP'ye değişim de yaramadı… Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'e parti içinde tepkiler çoğaldı. Yerel seçim çalışmalarının hala başlamamış oluşu ve adayların belirlenmesinde yaşanan kriz muhalif isimleri kızdırdı. 1 Nisancı olarak adlandırılan grup olağanüstü kurultay için çalışmalara başladı: Eğer İstanbul ve Ankara kaybedilirse nisan ayında kurultaya gidelim!

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim kaos yaşandı.

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

Partide 13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlandı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle 'değişim' diyerek genel başkanlık koltuğuna otursa da parti içinde sorunlar bir türlü aşılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

ÇİFT BAŞLI YÖNETİM KRİZE YOL AÇTI

Ekrem İmamoğlu'nun kararlarda söz sahibi olmak istemesi nedeniyle partide yaşanan çift başlı yönetim krizi yaşandı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bir türlü ortak noktada buluşamaması nedeniyle birçok ilde adaylar açıklanamadı.

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

Milliyet'in haberine göre beklenen etkiyi karşılayamayan Özgür Özel'e parti içinde tepkiler hızla arttı. Değişimden rahatsız olan ve umduğunu bulamayan muhalifler arasında şimdiden olağanüstü kurultay söylentileri artmaya başladı…

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

1 Nisancılar olarak adlandırılan muhalif grubun 31 Mart'taki yerel seçimlerde partinin beklenen başarıyı karşılamaması ve İstanbul ile Ankara'nın kaybedilmesi halinde tüm planlarını hazırladı. 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde olağanüstü kurultayı gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yeni yönetimin başarısızlığı nedeniyle İstanbul'u kaybedebileceğini belirten 1 Nisancılar, "Kılıçdaroğlu döneminde bu parti 11 büyükşehri kazandı. İstanbul kaybedilirse partinin gündemi olağanüstü kurultay olur" diyerek destek arayışına başladığı iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA