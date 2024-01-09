CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

1 Nisancılar olarak adlandırılan muhalif grubun 31 Mart'taki yerel seçimlerde partinin beklenen başarıyı karşılamaması ve İstanbul ile Ankara'nın kaybedilmesi halinde tüm planlarını hazırladı. 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde olağanüstü kurultayı gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yeni yönetimin başarısızlığı nedeniyle İstanbul'u kaybedebileceğini belirten 1 Nisancılar, "Kılıçdaroğlu döneminde bu parti 11 büyükşehri kazandı. İstanbul kaybedilirse partinin gündemi olağanüstü kurultay olur" diyerek destek arayışına başladığı iddiası ortaya atıldı.