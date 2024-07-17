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Haberler Galeri CHP'de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 06:46

CHP'de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Parti Meclisi (PM) kararı gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığa açık kapı bırakan çelişkili sözleri, iç çekişmeyi körükledi. 60 kişilik PM'nin yüzde 25'ini elinde bulunduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddiaya göre bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmak için düğmeye bastı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için iç çekişme, sessiz ve derinden devam ediyor. Bu konuda geri adım atmaya niyeti olmayan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da kazanarak bir ayağını başkente atmış ve genel merkez üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmişti.

CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

İmamoğlu'nun da desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in son aylarda cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açık kapı bırakan çelişkili sözleri, İstanbul kanadını harekete geçirdi.

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CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

PM'DE 3'LÜ ÇEKİŞME

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 60 kişilik PM'nin onayı gerekiyor. PM'de hâlihazırda İmamoğlu tarafından oluşturulan 15 kişilik İstanbul grubu yer alıyor. 8 üye ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olarak dikkat çekiyor.

CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

PM'deki çoğunluğu elinde tutan Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde de"'karar mercii" olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

Adaylık konusunda herhangi bir engele takılmak istemeyen İmamoğlu'nun PM'deki bu dengeyi lehine çevirmek için eylül ayında yapılması öngörülen tüzük kurultayını gözüne kestirdiği iddia ediliyor.

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