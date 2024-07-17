Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
06:46
CHP'de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Parti Meclisi (PM) kararı gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığa açık kapı bırakan çelişkili sözleri, iç çekişmeyi körükledi. 60 kişilik PM'nin yüzde 25'ini elinde bulunduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddiaya göre bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmak için düğmeye bastı.