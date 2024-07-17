CHP’de ‘PM savaşı’ için kılıçlar çekildi! İmamoğlu-Özel krizi adım adım yaklaşıyor

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için iç çekişme, sessiz ve derinden devam ediyor. Bu konuda geri adım atmaya niyeti olmayan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da kazanarak bir ayağını başkente atmış ve genel merkez üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmişti.



