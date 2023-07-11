Giriş Tarihi: 11.07.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 11:07

CHP'de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken açıklama: "Değişim" diyenler...

CHP'de alınan ağır seçim yenilgisinden sonra "değişim" çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında baba-oğul ilişkisine rağmen kılıçlar çekilmişti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" çağrısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı. Özellikle de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda liste dışı kalan isimler Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti içinde "değişim" diye sistematik açıklama yapan isimlerin daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun etrafında kale gibi olduklarına belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bugün değişim diye açıklama yapan isimlerin 2018 yılında Genel Başkana sınırsız yetki veren tüzüğü hileyle geçirdiklerini söyleyen Yarkadaş, "7 dönem milletvekili olup eşini, dostunu, akrabasını CHP'li belediyelere doldurup, belediye meclis üyesi yapıp, servetine servet katıp, bugün de çıkıp değişim diye konuşamazsınız" dedi.