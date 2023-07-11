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Haberler Galeri CHP'de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken açıklama: "Değişim" diyenler...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 11:07

CHP'de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken açıklama: "Değişim" diyenler...

CHP'de alınan ağır seçim yenilgisinden sonra "değişim" çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında baba-oğul ilişkisine rağmen kılıçlar çekilmişti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" çağrısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı. Özellikle de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda liste dışı kalan isimler Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti içinde "değişim" diye sistematik açıklama yapan isimlerin daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun etrafında kale gibi olduklarına belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bugün değişim diye açıklama yapan isimlerin 2018 yılında Genel Başkana sınırsız yetki veren tüzüğü hileyle geçirdiklerini söyleyen Yarkadaş, "7 dönem milletvekili olup eşini, dostunu, akrabasını CHP'li belediyelere doldurup, belediye meclis üyesi yapıp, servetine servet katıp, bugün de çıkıp değişim diye konuşamazsınız" dedi.

İLKER TURAK
CHP’de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Değişim diyenler...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından kaos yaşanmaya devam ediyor. Genel Merkez, adeta kriz merkezi halini alırken parti ikiye bölünmüş durumda.

CHP’de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Değişim diyenler...

Bir grup partili "değişim" çağrısı yaparken diğer bir grup ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. "Değişim" çağrısında bulunan başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapalı kapılar ardında Kılıçdaroğlu'nu nasıl koltuğundan ederiz diye partililerle görüşmeler yaparken, Kılıçdaroğlu ise son olarak partinin genel başkanlığını bırakıp bırakmayacağına ilişkin "Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır" açıklamasında bulunması dikkat çekti.

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CHP’de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Değişim diyenler...

"DEĞİŞİM" DİYENLER KILIÇDAROĞLU'NUN ETRAFINDA KALE GİBİYDİLER

Tüm bu yaşanan gelişmelerle beraber son olarak CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti içinde "değişim" diye sistematik açıklama yapanların daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında kale gibi olduklarını söyledi.

CHP’de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Değişim diyenler...

GENEL BAŞKANA SINIRSIZ YETKİ VEREN TÜZÜĞÜ HİLEYLE GEÇİRDİLER

Bugün "değişim" çağrısında bulunan isimlerin Olağanüstü Kurultayda Genel Başkana sınırsız yetkinin verildiği tüzüğü hileyle geçirdiklerine dikkat çeken Yarkadaş,

CHP’de sular durulmuyor! Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Değişim diyenler...

"Bugün değişim diyen arkadaşlarımız 2018'de tüzüğe karşı çıkan 900 delegenin oyunu 400 diye hileyle saydılar ve genel başkana sınırsız yetki veren bir tüzüğü geçirdiler.

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