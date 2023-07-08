Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:17

CHP'de sular durulmuyor! Kurultay'a giden süreçte kan gövdeyi götürecek: "Diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar"

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan 'değişim' tartışmaları sürerken, kulislerden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İmamoğlu 15 Haziran'da 18 ilçe başkanıyla Emirgan'da bir araya gelmişti. Görüşmeyi öğrendikten sonra küplere binen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise küplere binerek söz konusu ilçe başkanlarını toplantıya çağırmış ancak CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görüşmeyi reddetmişti. Bu toplantıdan günler sonra Aydın Düzgün görevden alınarak diğer ilçe başkanlarına gözdağı verilmişti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yazarı Seyhan Avşar, bugünkü köşe yazısında ana muhalefet partisinde büyük krize neden olan bu gelişmeyi kaleme aldı. Kaftancıoğlu'na yakın bir ismin Aydın Düzgün hakkındaki açıklamalarına yer veren Seyhan Avşar, Düzgün'ün iddiasının ise oldukça vahim olduğunu ifade etti.