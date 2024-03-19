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Haberler Galeri CHP'de temiz eller operasyonu! İBB'deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7'cinin icaraatı
Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 06:47

CHP'de temiz eller operasyonu! İBB'deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7'cinin icaraatı

CHP'deki çuvallarla dolu para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yaşanan skandal olay sonrası mahkeme çağırılan isimlerin verdiği ifadeler ise rezaleti daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Skandal para sayma görüntüleri aslında CHP ve İBB'deki kirli para ilişkileri ağının bir dışa vurumu gibiydi aslında. İBB'deki bu kirli ilişkiler yumağı ve dağıtılan ihalelerin başındaki 2 isim Ekrem İmamoğlu'na en yakın olan isimler olan 'kafa koparan Fatih' ve yüzde 7'ci olarak bilinen iki kişiden geçiyordu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP ve İBB'deki parasal ilişkilerin ne boyutlara ulaştığı anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de temiz eller operasyonu! İBB’deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7’cinin icaraatı

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının "çantalarla" yakalanması, son 5 yıla damgasını vuran parasal ilişkilerin ne boyutlara vardığını göstermeye yetti.

CHP’de temiz eller operasyonu! İBB’deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7’cinin icaraatı

Aslında daha işin başındayken, 2020 yılında İmamoğlu'nun belediyede "paralel" bir yapı oluşturduğunu yazmış, bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'dan söz etmiştim.

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CHP’de temiz eller operasyonu! İBB’deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7’cinin icaraatı

İstanbullu işadamları, bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale verilecekse adres bu iki isimdi.

CHP’de temiz eller operasyonu! İBB’deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7’cinin icaraatı

İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini "Kafa Koparan", diğerini de "Yüzde 7'ci" olarak biliyordu. Komisyon anlamına mı geliyor bilmiyorum ama böyle deniyordu.

CHP’de temiz eller operasyonu! İBB’deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7’cinin icaraatı

Son 5 yılda İBB'yi "paralel" bir biçimde yöneten bu ekip, sadece şehirden ve devletten gelen yasal paraları çarçur etmekle yetinmedi, kayıtdışı çok daha büyük bir para kaynağı yarattı ve kullandı.

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