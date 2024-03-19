Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
06:47
CHP'de temiz eller operasyonu! İBB'deki çantacı, kafa koparan ve yüzde 7'cinin icaraatı
CHP'deki çuvallarla dolu para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yaşanan skandal olay sonrası mahkeme çağırılan isimlerin verdiği ifadeler ise rezaleti daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Skandal para sayma görüntüleri aslında CHP ve İBB'deki kirli para ilişkileri ağının bir dışa vurumu gibiydi aslında. İBB'deki bu kirli ilişkiler yumağı ve dağıtılan ihalelerin başındaki 2 isim Ekrem İmamoğlu'na en yakın olan isimler olan 'kafa koparan Fatih' ve yüzde 7'ci olarak bilinen iki kişiden geçiyordu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP ve İBB'deki parasal ilişkilerin ne boyutlara ulaştığı anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı…