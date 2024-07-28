Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
06:37
CHP'de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!
Parti içi kaosun ve iç çekişmelerin bir türlü bitmediği CHP'de yine kriz kapıda. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ortaklığı ile genel başkanlıktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu kendisini sırtından hançerlediklerini söylediği isimlerin peşini bırakmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına eski partili birkaç ismi de alarak sokağa inip esnaf ziyareti yapması ve Özgür Özel'in normalleşme siyasetine atıfta bulunarak "Sarayla müzakere değil mücadele edilir" demesi savaşın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri sonrası herkesin kafasında, "Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir parti mi kuracaklar yoksa CHP'yi yeniden almak için eylüldeki Tüzük Kurultay'ına mı hazırlanıyorlar?" gibi sorular dolaşmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan gelişmeleri içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı ...