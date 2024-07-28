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Haberler Galeri CHP'de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 06:37

CHP'de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Parti içi kaosun ve iç çekişmelerin bir türlü bitmediği CHP'de yine kriz kapıda. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ortaklığı ile genel başkanlıktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu kendisini sırtından hançerlediklerini söylediği isimlerin peşini bırakmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına eski partili birkaç ismi de alarak sokağa inip esnaf ziyareti yapması ve Özgür Özel'in normalleşme siyasetine atıfta bulunarak "Sarayla müzakere değil mücadele edilir" demesi savaşın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri sonrası herkesin kafasında, "Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir parti mi kuracaklar yoksa CHP'yi yeniden almak için eylüldeki Tüzük Kurultay'ına mı hazırlanıyorlar?" gibi sorular dolaşmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan gelişmeleri içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı ...

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Yaz sıcağına rağmen şu sıralarda en hareketli parti yine CHP... Birinci parti çıkması da durumu değiştirmedi. Hem seçimi kazanan ekip kendi içinde kavgalı hem de Demokles'in kılıcı misali seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi onların peşini bırakmıyor.

CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Hatta açık savaşa dönüşen bir durum var ve savaşın düğmesine de bizzat Kılıçdaroğlu bastı... Önce çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "normalleşme" siyasetine, "Sarayla müzakere değil mücadele edilir" diye meydan okudu.

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CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Bu sert çıkış bir anlık öfke diye yorumlansa da öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Kılıçdaroğlu sonra sokağa indi ve sanki CHP genel başkanlığını sürdürüyormuş gibi esnaf ziyaretlerine başladı.

CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Birkaç şehri, yanında Bülent Kuşoğlu, bir dönem "Baykal'ın Prensi" diye anılan Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar ve gazeteci-milletvekili Metin Işık'la birlikte gezdi.

CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Bugün geldiğimiz noktada bu çaba, hem tabanı motive eden yeni bir "harekete" dönüştü hem de siyasi söylemleri bir o kadar sertleşti. Öyle ki birkaç gün önce Kılıçdaroğlu İzmir'de Özgür Özel'in normalleşme siyasetini bir kez daha diline doladı ve sert bir çıkış yaptı:

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