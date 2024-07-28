CHP’de yeni bir kriz kapıda mı? Ve Kılıçdaroğlu açık açık düğmeye bastı!

Bugün geldiğimiz noktada bu çaba, hem tabanı motive eden yeni bir "harekete" dönüştü hem de siyasi söylemleri bir o kadar sertleşti. Öyle ki birkaç gün önce Kılıçdaroğlu İzmir'de Özgür Özel'in normalleşme siyasetini bir kez daha diline doladı ve sert bir çıkış yaptı:



