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Haberler Galeri CHP'deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:45

CHP'deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın yankıları sürmeye devam ediyor. Kurultayın iptali için açılan dava mahkeme tarafından 30 Haziran'a ertelendi. Bugünkü yazısında CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür dava ile ilgili çok ilginç bir detaya değindi. Övür mahkeme eğer Kılıçdaroğlu'na görevi geri iade ederse partinin başına tek başına gelmeyeceğini O gün yönetimde kim varsa, TBMM Grup Başkanı sıfatıyla Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba dâhil eski PM'nin CHP'yi yöneteceğini söyledi.

MAHMUT ÖVÜR
CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

CHP'lilerin de kamuoyunun da gözleri dün yapılan "şaibeli kurultay" davasındaydı. Değişimci isimlerin ihtilafa düşerek açtığı mahkemenin duruşması 30 Haziran'a ertelendi ve tartışma bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor. Çünkü ortada çok ciddi iddialar var.

CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

Bu dava, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre açıldı.

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CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

Bugüne kadar da aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişi de tanık olarak dinlendi.

CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

Ancak bu davada ilginç ve dikkat çeken bir nokta var: Başsavcılığın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırması.

CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

Yani mahkeme CHP tüzel kişiliğini ve Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" edeni arıyor. Peki kim mağdur etti?