Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:45
CHP'deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın yankıları sürmeye devam ediyor. Kurultayın iptali için açılan dava mahkeme tarafından 30 Haziran'a ertelendi. Bugünkü yazısında CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür dava ile ilgili çok ilginç bir detaya değindi. Övür mahkeme eğer Kılıçdaroğlu'na görevi geri iade ederse partinin başına tek başına gelmeyeceğini O gün yönetimde kim varsa, TBMM Grup Başkanı sıfatıyla Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba dâhil eski PM'nin CHP'yi yöneteceğini söyledi.