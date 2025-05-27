CHP’deki şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında ilginç detay! Kılıçdaroğlu göreve geri dönerse ne olur?

CHP'lilerin de kamuoyunun da gözleri dün yapılan "şaibeli kurultay" davasındaydı. Değişimci isimlerin ihtilafa düşerek açtığı mahkemenin duruşması 30 Haziran'a ertelendi ve tartışma bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor. Çünkü ortada çok ciddi iddialar var.



