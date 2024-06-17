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Haberler Galeri CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH'a anlatmıştı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 06:49

CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH'a anlatmıştı

CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'i istifaya götüren sürecin ardından partide büyük bir taciz skandalı ortaya çıkmış ve mağdur Altındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Vergili, yaşadığı zorlu süreci SABAH'a anlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından taciz mağduru Vergili, elindeki kanıtlarla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

TOLGA ÖZLÜ
CHP’deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH’a anlatmıştı

Taciz skandalıyla ilgili partisinin herhangi bir çalışma yapmaması üzerine CİMER'e başvurduğunu belirten ve suç duyurusu öncesi açıklama yapan Vergili, "Genel Başkanımız Özgür Özel'e gittim, anlattım.

CHP’deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH’a anlatmıştı

Grup toplantısından bir gün sonra Ali Ergün bana hakaret davası açmış. Karakolda şikayetçi olduğumu söyledim ancak şikayet yazılmamış. Ben daha sonradan fark ettim.

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CHP’deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH’a anlatmıştı

Şimdi ise savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Gerekli delillerin hepsi mahkeme sürecinde verilecek." dedi.

CHP’deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH’a anlatmıştı

PARTİ İÇİNDEKİ AHLAKSIZLIKLARIN ÜSTÜ KAPATILMASIN

CHP'yi çok sevdiğini ve partisi için çok emek verdiğini söyleyen Özlem Vergili, "Haksızlıkların, olayların üstü kapatılmasını istemiyorum.

CHP’deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH’a anlatmıştı

Bu olaylar duyulmasın kendi aramızda halledelim, söz verdiler ama verdikleri sözler yapılmadığı için ben mecbur kaldım. Bir kadın ve anne olarak bu tip taciz olaylarının kapatılmasın.

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