Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
06:49
CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Özlem Vergili zorlu süreci SABAH'a anlatmıştı
CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'i istifaya götüren sürecin ardından partide büyük bir taciz skandalı ortaya çıkmış ve mağdur Altındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Vergili, yaşadığı zorlu süreci SABAH'a anlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından taciz mağduru Vergili, elindeki kanıtlarla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.