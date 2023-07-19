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Haberler Galeri CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 15:56

CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Toplantının nasıl ve kim tarafından sızdırıldığı merak konusu olurken, İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız." açıklamasında bulundu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ise katıldığı bir programda gizli toplantının detaylarını aktardı, "Gizli katılımcı kim?" sorusuna da yanıt verdi.

CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.

CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

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CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

İMAMOĞLU: TOPLANTIYI SIZDIRANI ARAŞTIRACAĞIZ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de büyük krize neden olan gizli toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplantıyı sızdıranı araştıracağız." dedi.

CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız. Partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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