Giriş Tarihi: 19.07.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 15:56

CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı! Gizli katılımcı deşifre oldu: O merakla aradıkları kişi...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Toplantının nasıl ve kim tarafından sızdırıldığı merak konusu olurken, İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız." açıklamasında bulundu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ise katıldığı bir programda gizli toplantının detaylarını aktardı, "Gizli katılımcı kim?" sorusuna da yanıt verdi.