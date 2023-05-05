Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
07:02
CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor
Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın yakın bir akrabasını Belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Eşi Berat Subaşı'nın yakın akrabası olduğu öğrenilen ve İstanbul'da yaşayan Orçun Y. Bilecik Belediyesi Basın biriminde işe başladı. Subaşı geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, İller Bankasının CHP'li Belediyelere daha az ödeme yaptığını ileri sürmüş ve belediye çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandıklarını belirtmişti.