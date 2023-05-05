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Haberler Galeri CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor
Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 07:02

CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın yakın bir akrabasını Belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Eşi Berat Subaşı'nın yakın akrabası olduğu öğrenilen ve İstanbul'da yaşayan Orçun Y. Bilecik Belediyesi Basın biriminde işe başladı. Subaşı geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, İller Bankasının CHP'li Belediyelere daha az ödeme yaptığını ileri sürmüş ve belediye çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandıklarını belirtmişti.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

Belediyedeki büyük rüşvet soruşturmaları sonrasında göreve gelen ve "Rüşvetin izlerini sileceğim. Adaletli ve adil bir yönetim sergileyeceğim" diyen Subaşı'nın eşe dosta yaptığı kıyakların sonu gelmek bilmiyor.

CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

Bilecik Belediyesinde yaklaşık 9 ay önce, CHP'li isimlerin eş ve akrabalarını belediyede işe aldığı öğrenilen, diğer yandan da, belediyenin yemek tedarik işlerini, eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ye verdiği ortaya çıkan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, bir skandala daha imza attı.

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CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

Eşi Berat Subaşı'nın İstanbul'da yaşayan yakın bir akrabası olan Orçun Y'yi, Bilecik Belediyesinde işe alan Subaşı, akrabasını Belediyenin Basın biriminde işe başlattı.

CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

BELEDİYENİN TÜM KAYNAKLARI CHP'LİLERE AKIYOR
SABAH, Melek Mızrak Subaşı'nın daha önce de CHP'li isimlere, akrabalarına ve yakın arkadaşlarına yaptığı kıyakları gözler önüne sermişti.

CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün öz yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, diğer yandan CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün Reklam Şirketi işleten bir diğer yeğenine de 5 Milyon TL'lik reklam ve tanıtım işi verdiği ortaya çıkmıştı.

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