CHP’li Başkan Subaşı’ndan akrabaya kıyak! Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve CHP’lilere akıtıyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün öz yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, diğer yandan CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün Reklam Şirketi işleten bir diğer yeğenine de 5 Milyon TL'lik reklam ve tanıtım işi verdiği ortaya çıkmıştı.



